Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Истории.doc
Подкаст о незаурядных людях и событиях. Как работает таксидермист, чем жили заключенные ГУЛАГа, что такое Мурочинский дацан: ищем самые необычные истории.
https://ria.ru/20200721/1574631217.html
Женщина-снайпер. О работе в уголовном розыске и первом выстреле
Вторая чеченская война, особо тяжкие преступления, серьезные травмы – то, с чем пришлось столкнуться Анне Раншаковой за три года работы в уголовном розыске. В 23 года она уволилась из-за рождения сына. Сейчас Анна работает в рекламном агентстве, ходит в спортзал и иногда вспоминает о том, что было почти 20 лет назад.
2020-07-21T14:00
истории.doc
подкаст
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574631246_0:3:640:363_1400x0_80_0_0_5690c645185acde84be2a47df0f0ccdd.jpg
Женщина-снайпер. О работе в уголовном розыске и первом выстреле
Вторая чеченская война, особо тяжкие преступления, серьезные травмы – то, с чем пришлось столкнуться Анне Раншаковой за три года работы в уголовном розыске. В 23 года она уволилась из-за рождения сына. Сейчас Анна работает в рекламном агентстве, ходит в спортзал и иногда вспоминает о том, что было почти 20 лет назад.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574631246_0:3:640:363_1400x0_80_0_0_5690c645185acde84be2a47df0f0ccdd.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574631246_14:0:498:363_1400x0_80_0_0_9e5825c53b7022d90418132a9b21a628.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574631246_75:0:438:363_1400x0_80_0_0_0501034a4afd9b32fa4ddce246c2abcc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аудио, подкаст

Женщина-снайпер. О работе в уголовном розыске и первом выстреле

14:00 21.07.2020
3336
Истории.doc
Женщина-снайпер. О работе в уголовном розыске и первом выстреле
Вчера, 14:00
Вторая чеченская война, особо тяжкие преступления, серьезные травмы – то, с чем пришлось столкнуться Анне Раншаковой за три года работы в уголовном розыске. В 23 года она уволилась из-за рождения сына. Сейчас Анна работает в рекламном агентстве, ходит в спортзал и иногда вспоминает о том, что было почти 20 лет назад.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод подготовила Лина Алексюнайте
Голос эпизода Наталия Шашина
Монтаж Андрея Темнова
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях.
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
401105
Обсудить 0
Истории.docПодкаст
Рекомендуем
Детеныши краснокнижного манула в Новосибирском зоопарке
Краснокнижное чудо: детеныши манула в Новосибирском зоопарке
Морпехи Тихоокеанского флота разыграли сражение за побережье Камчатки
Морпехи Тихоокеанского флота разыграли сражение за побережье Камчатки
Мужчины у синагоги в Нью-Йорке
Американские демократы рискуют "потерять евреев"
Марс во время восхода солнца
Китай завершил модернизацию двух спутников для исследования Марса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Свердловской области выявили нарушения по лечению пациентов с COVID-19
Мадонна
Мадонна похвасталась не оплаченным в России штрафом в миллион долларов
Молодые люди на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге
Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах
Актер Дмитрий Шаракоис
Звезда "Интернов" переехал в Лондон и устроился работать официантом
Зона выдачи багажа в зале прилета аэропорта Шереметьево
Названа главная ошибка при сдаче багажа в аэропорту
Мероприятия в честь годовщины создания УПА* на Украине
На Украине заявили об угрозе потери восьми областей
Почетный гражданин Суражского района Мария Теребилова
Умерла одна из четырех российских "Праведников народов мира"
Президент РФ Владимир Путин
Путин утвердил цели по качеству общего образования
Осьминог на рыбном базаре в Индонезии
Ученые отметили резкие изменения численности морских обитателей
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
В России провели более 25,4 миллиона тестов на коронавирус
Захват заложников в Луцке
"Людей много, полный автобус...": захват заложников в Луцке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:48В Черногории объявили эпидемию COVID-19
02:43Бандиты пытались вывезти воздушный шар с ВПП в аэропорту в Рио-де-Жанейро
02:35"Страшно за него": друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца
02:30Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке
02:23Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
02:13В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:05Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
02:03Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19 в США
02:00Россиянам дали совет по первому трудоустройству
02:00Ирландец выиграл в лотерею более 49 миллионов евро
01:46В России за сутки потушили 96 природных пожаров
01:25Египетские ВС отразили атаку боевиков
01:23В Бразилии за сутки выявили 41 тысячу случаев COVID-19
01:18США призвали Турцию отменить любые планы действий в районе Кастелоризо
01:01Трамп заверил, что носит маску рядом с другими людьми
01:00На юге Мексики спасли из рабства 23 детей
00:59Ил-76 доставил в Киргизию медоборудование для помощи в борьбе с COVID-19
00:55Эрдоган и Меркель обсудили ситуацию в Сирии и Ливии
00:52Возможный сообщник захватчика заложников в Луцке помогает следствию
00:44Трамп: ситуация с COVID-19 в США, вероятно, ухудшится перед улучшением
Лента новостейМолния