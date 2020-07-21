https://ria.ru/20200721/1574631217.html
Женщина-снайпер. О работе в уголовном розыске и первом выстреле
Вторая чеченская война, особо тяжкие преступления, серьезные травмы – то, с чем пришлось столкнуться Анне Раншаковой за три года работы в уголовном розыске. В 23 года она уволилась из-за рождения сына. Сейчас Анна работает в рекламном агентстве, ходит в спортзал и иногда вспоминает о том, что было почти 20 лет назад.
2020-07-21T14:00
2020-07-21T14:00
истории.doc
подкаст
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Женщина-снайпер. О работе в уголовном розыске и первом выстреле
Вторая чеченская война, особо тяжкие преступления, серьезные травмы – то, с чем пришлось столкнуться Анне Раншаковой за три года работы в уголовном розыске. В 23 года она уволилась из-за рождения сына. Сейчас Анна работает в рекламном агентстве, ходит в спортзал и иногда вспоминает о том, что было почти 20 лет назад.
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аудио, подкаст
Женщина-снайпер. О работе в уголовном розыске и первом выстреле
Вторая чеченская война, особо тяжкие преступления, серьезные травмы – то, с чем пришлось столкнуться Анне Раншаковой за три года работы в уголовном розыске. В 23 года она уволилась из-за рождения сына. Сейчас Анна работает в рекламном агентстве, ходит в спортзал и иногда вспоминает о том, что было почти 20 лет назад.