https://ria.ru/20200721/1574631148.html
В Подмосковье почти 32 тысячи человек получили экстренную соцпомощь
Почти 32 тысячи жителей Московской области получили экстренную социальную помощь на общую сумму 200 миллионов рублей с начала текущего года, сообщает РИА... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T10:24
2020-07-21T10:24
ирина фаевская
московская область (подмосковье)
общество
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московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирина фаевская, московская область (подмосковье), общество
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости.
Почти 32 тысячи жителей Московской области
получили экстренную социальную помощь на общую сумму 200 миллионов рублей с начала текущего года, сообщает РИА Новости министерство социального развития региона.
"С начала 2020 года 31 971 житель Подмосковья получил экстренную социальную помощь. Общая сумма выплат составила более 200 миллионов рублей", - сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская
, которую цитирует пресс-служба.
В случае возникновения трудной жизненной ситуации размер выплат составляет до 7 тысяч рублей на каждого члена семьи и до 10 тысяч рублей одиноко проживающим гражданам, пояснила министр.
Она добавила, что в случае повреждения или утраты жилого помещения в результате стихийных бедствий размер выплат составляет до 30 тысяч рублей на каждого члена семьи и до 50 тысяч рублей одиноко проживающим гражданам.
В ведомстве рассказали, что жители региона могут обратиться за получением экстренной социальной помощи в случае возникновения у них трудной жизненной ситуации: инвалидностью, неспособностью к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, безнадзорностью, малообеспеченностью, безработицей.
"Помощь можно получить раз в год. Выплата в случае трудной жизненной ситуации производится на основании сведений о доходах", - отметили в пресс-службе.