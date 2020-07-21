В Подмосковье почти 32 тысячи человек получили экстренную соцпомощь

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Почти 32 тысячи жителей Почти 32 тысячи жителей Московской области получили экстренную социальную помощь на общую сумму 200 миллионов рублей с начала текущего года, сообщает РИА Новости министерство социального развития региона.

"С начала 2020 года 31 971 житель Подмосковья получил экстренную социальную помощь. Общая сумма выплат составила более 200 миллионов рублей", - сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская , которую цитирует пресс-служба.

В случае возникновения трудной жизненной ситуации размер выплат составляет до 7 тысяч рублей на каждого члена семьи и до 10 тысяч рублей одиноко проживающим гражданам, пояснила министр.

Она добавила, что в случае повреждения или утраты жилого помещения в результате стихийных бедствий размер выплат составляет до 30 тысяч рублей на каждого члена семьи и до 50 тысяч рублей одиноко проживающим гражданам.

В ведомстве рассказали, что жители региона могут обратиться за получением экстренной социальной помощи в случае возникновения у них трудной жизненной ситуации: инвалидностью, неспособностью к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, безнадзорностью, малообеспеченностью, безработицей.