https://ria.ru/20200721/1574631122.html
Вакцина от COVID-19 проходит завершающие испытания, заявили в Минздраве
Вторая фаза клинических испытаний вакцины от COVID-19 продолжается в России, идёт завершающий этап, после будет решаться вопрос о государственной регистрации,... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T10:24
2020-07-21T10:24
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нии им. гамалеи
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи, здоровье - общество, общество