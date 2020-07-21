Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200721/1574631122.html
Вакцина от COVID-19 проходит завершающие испытания, заявили в Минздраве
Вторая фаза клинических испытаний вакцины от COVID-19 продолжается в России, идёт завершающий этап, после будет решаться вопрос о государственной регистрации,... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T10:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
нии им. гамалеи
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574630041_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_f162d1025428ccb5fe07bdef6537b6cb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574630041_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_f162d1025428ccb5fe07bdef6537b6cb.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574630041_0:0:1440:1080_1400x0_80_0_0_14e67511f04f852fcc27cdd1c9f46d94.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574630041_168:0:1248:1080_1400x0_80_0_0_5299c5c9954807e0dd57d66078f0ea9c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи, здоровье - общество, общество

Вакцина от COVID-19 проходит завершающие испытания, заявили в Минздраве

10:24 21.07.2020
232
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкДоброволец во время финальной стадии испытаний вакцины от коронавируса в палате Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко
Доброволец во время финальной стадии испытаний вакцины от коронавируса в палате Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Доброволец во время финальной стадии испытаний вакцины от коронавируса в палате Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Вторая фаза клинических испытаний вакцины от COVID-19 продолжается в России, идёт завершающий этап, после будет решаться вопрос о государственной регистрации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ.
"В настоящее время II фаза клинических испытаний вакцины, разработанной НИЦ микробиологии и эпидемиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России продолжается и находится на завершающем этапе. По их окончании будет решаться вопрос о ее государственной регистрации",- говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
200010
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НИИ им. ГамалеиЗдоровье - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жителя Пермского края будут судить за избиение пасынков
Студенты на лекции американского химика, лауреата Нобелевской премии по химии 1986 года, профессора Гарвардского университета Дадли Роберта Хершбаха
В вузах рассказали о ходе приемной кампании
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Эксперт оценил результаты саммита лидеров Евросоюза
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Россия зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии за сутки
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
Власти Ирана одобрили использование "Ремдесивира" против коронавируса
Лекгомоторный самолет Cessna
После посадки самолета на дорогу в Красноярском крае началась проверка
Сотрудник полиции
После гибели детей в Архангельской области возбудили уголовное дело
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова в Москве
В России за сутки выявили 5842 случая заражения коронавирусом
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Ленинградской области внука заподозрили в случайном убийстве дедушки
Выборы в Белоруссии
На выборах в Белоруссии аккредитовались 42 856 национальных наблюдателей
Адвокат Майкл Коэн
Правозащитники подадут в суд на правительство США из-за Майкла Коэна
Работа скорой помощи Домашний доктор в Тамбове
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Медицинский работник Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
В России за сутки выписали 8782 человека после COVID-19
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
В Москве выявили 602 новых случая заражения коронавирусом
Паводок на территории города Нижние Серги Свердловской области
Росгвардия эвакуирует пострадавших от наводнения в Свердловской области
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:50Глава МВД Украины вылетел в Луцк, где захвачены заложники
11:50Путин утвердил национальные цели в сфере инвестиций
11:48Путин утвердил цели по качеству общего образования
11:47Путин поручил в приоритетном порядке выделять средства на наццели
11:47Полиция не имеет данных о пострадавших при захвате заложников в Луцке
11:46Путин поручил правительству представить план и скорректировать нацпроекты
11:45В Петербурге привлекли за хулиганство девушку, осквернившую Вечный огонь
11:41В Минске началось заседание по иску турецкого бизнесмена к Цепкало
11:41Снижение бедности в России установили показателем национальных целей
11:41В Госдуме оценили расширение санкций США против "Северного потока — 2"
11:38После падения роуп-джамперов со скалы в Приморье организована проверка
11:37Кадыров пригласил Помпео в Чечню в ответ на включение в "черный список"
11:37Митрополит Иларион: "Беспечное отношение" к COVID-19 в лавре огорчает
11:37Путин поставил задачу повысить продолжительность жизни до 78 лет
11:36СПЧ направил в Госдуму предложения по статусу особо охраняемых территорий
11:33В Госдуму внесли проект о порядке обезличивания персональных данных
11:33Представитель Сербской церкви епископ Антоний награжден орденом Дружбы
11:32Число умерших пациентов с коронавирусом в Тверской области достигло 120
11:30Ученые нашли настоящую причину появления мурашек на коже
11:30В Госдуме прокомментировали заявление об украинском происхождении богов
Лента новостейМолния