Жителя Пермского края будут судить за избиение пасынков

"Завершено расследование дела в отношении 46-летнего жителя города Очера, обвиняемого в совершении преступлений: пункты "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание в отношении двух несовершеннолетних), пункт "в" части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнего) и двух преступлений, предусмотренных пунктом "д" части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении несовершеннолетнего). Дело направлено в суд", - говорится в сообщении.