Жителя Пермского края будут судить за избиение пасынков

ПЕРМЬ, 21 июл - РИА Новости. Житель Пермского края, который издевался и избивал двоих пасынков, запирал одного из них в подвале, отправится под суд, сообщается на сайте СУСК РФ по региону.
По информации ведомства, 46-летний житель Очера с августа по октябрь 2019 года избивал двоих несовершеннолетних сыновей своей сожительницы, причинял им психологические страдания. Дважды одного из мальчиков он надолго запирал в подвале квартиры. Также, "используя незначительный повод", вывернул ребенку руку, сломав ее.
"Завершено расследование дела в отношении 46-летнего жителя города Очера, обвиняемого в совершении преступлений: пункты "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание в отношении двух несовершеннолетних), пункт "в" части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнего) и двух преступлений, предусмотренных пунктом "д" части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении несовершеннолетнего). Дело направлено в суд", - говорится в сообщении.
Уточняется, что после возбуждения уголовного дела детей изъяли из семьи и передали в соцучреждение. Мать мальчиков также ограничена в родительских правах.