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Жителя Пермского края будут судить за избиение пасынков
Житель Пермского края, который издевался и избивал двоих пасынков, запирал одного из них в подвале, отправится под суд, сообщается на сайте СУСК РФ по региону. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T10:24
следственный комитет россии (ск рф)
очер
пермский край
происшествия
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очер
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
следственный комитет россии (ск рф), очер, пермский край, происшествия

Жителя Пермского края будут судить за избиение пасынков

10:24 21.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ПЕРМЬ, 21 июл - РИА Новости. Житель Пермского края, который издевался и избивал двоих пасынков, запирал одного из них в подвале, отправится под суд, сообщается на сайте СУСК РФ по региону.
По информации ведомства, 46-летний житель Очера с августа по октябрь 2019 года избивал двоих несовершеннолетних сыновей своей сожительницы, причинял им психологические страдания. Дважды одного из мальчиков он надолго запирал в подвале квартиры. Также, "используя незначительный повод", вывернул ребенку руку, сломав ее.
"Завершено расследование дела в отношении 46-летнего жителя города Очера, обвиняемого в совершении преступлений: пункты "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание в отношении двух несовершеннолетних), пункт "в" части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнего) и двух преступлений, предусмотренных пунктом "д" части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении несовершеннолетнего). Дело направлено в суд", - говорится в сообщении.
Уточняется, что после возбуждения уголовного дела детей изъяли из семьи и передали в соцучреждение. Мать мальчиков также ограничена в родительских правах.
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Следственный комитет России (СК РФ)ОчерПермский крайПроисшествия
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