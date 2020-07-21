https://ria.ru/20200721/1574631063.html
Свыше 4,2 млн человек посетили подмосковные парки за два месяца
Более 4,2 миллионов человек посетили парки Московской области с 30 мая 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T10:22
2020-07-21T10:22
новости подмосковья
михаил хайкин
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил хайкин, московская область (подмосковье)