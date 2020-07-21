Свыше 4,2 млн человек посетили подмосковные парки за два месяца

"С 2014 года количество парков в Подмосковье выросло почти в пять раз. Отдых на воздухе всегда был и будет востребован у жителей. Мы не только благоустраиваем парки, но следим за содержанием их территорий и проведением мероприятий", - приводятся слова главы ведомства Михаила Хайкина.