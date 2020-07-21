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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200721/1574631063.html
Свыше 4,2 млн человек посетили подмосковные парки за два месяца
Более 4,2 миллионов человек посетили парки Московской области с 30 мая 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T10:22
новости подмосковья
михаил хайкин
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
михаил хайкин, московская область (подмосковье)

Свыше 4,2 млн человек посетили подмосковные парки за два месяца

10:22 21.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЛюди отдыхают в парке
Люди отдыхают в парке
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Люди отдыхают в парке
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Более 4,2 миллионов человек посетили парки Московской области с 30 мая 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.
Согласно данным пресс-службы ведомства, за 2019 год парки Подмосковья посетило девять миллионов человек.
"С 2014 года количество парков в Подмосковье выросло почти в пять раз. Отдых на воздухе всегда был и будет востребован у жителей. Мы не только благоустраиваем парки, но следим за содержанием их территорий и проведением мероприятий", - приводятся слова главы ведомства Михаила Хайкина.
Мужчина с зонтом во время дождя
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Новости ПодмосковьяМихаил ХайкинМосковская область (Подмосковье)
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