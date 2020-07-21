После гибели детей в Архангельской области возбудили уголовное дело

"У следствия есть основания полагать, что в случае надлежащего исполнения должными лицами отдела опеки и попечительства администрации муниципального образования "Котласский муниципальный район" и принятия необходимых и исчерпывающих мер по защите и соблюдению прав и законных интересов малолетних детей, которых следовало изъять из семьи, мальчики остались бы живы", - говорится в сообщении.