После гибели детей в Архангельской области возбудили уголовное дело

МУРМАНСК, 21 июл – РИА Новости. Следователи в Архангельской области возбудили уголовное дело о ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей после того, как двое детей из состоящей на профилактическом учете семьи погибли при пожаре в частном доме, сообщили в региональном СУСК РФ.
Ночью 21 апреля в частном деревянном доме в городе Сольвычегодске Котласского района Архангельской области произошел пожар. В это время многодетная мать и отец ночевали в бане. Две девочки в возрасте 6 и 9 лет успели покинуть дом, мальчики 2,5 и 7 лет погибли. В ходе расследования уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности двум лицам следователи установили, что семья состояла на профилактических учетах.
"У следствия есть основания полагать, что в случае надлежащего исполнения должными лицами отдела опеки и попечительства администрации муниципального образования "Котласский муниципальный район" и принятия необходимых и исчерпывающих мер по защите и соблюдению прав и законных интересов малолетних детей, которых следовало изъять из семьи, мальчики остались бы живы", - говорится в сообщении.
В связи с этим следователи возбудили уголовное дело по статье о ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.