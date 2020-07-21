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Росгвардия эвакуирует пострадавших от наводнения в Свердловской области
Сотрудники Росгвардии участвуют в ликвидации последствий наводнения в Свердловской области, эвакуируя жителей, оказывая помощь пострадавшим и обеспечивая охрану РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T10:18
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
свердловская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область, происшествия

Росгвардия эвакуирует пострадавших от наводнения в Свердловской области

10:18 21.07.2020
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© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской областиПаводок на территории города Нижние Серги Свердловской области
Паводок на территории города Нижние Серги Свердловской области
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области
Паводок на территории города Нижние Серги Свердловской области . Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии участвуют в ликвидации последствий наводнения в Свердловской области, эвакуируя жителей, оказывая помощь пострадавшим и обеспечивая охрану объектов, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее сообщалось, что в Нижних Сергах из-за обильных осадков и резкого повышения уровня воды в реках Серебрянка и Сторожевая произошло подтопление частных жилых домов. На территории города был введен режим ЧС. Энергетики обесточили центры питания в зоне подтопления. Паводок разрушил четыре моста и три жилых дома, еще более 60 домов были подтоплены.
"В городе Нижние Серги Свердловской области территориальное управление Росгвардии во взаимодействии МЧС и МВД принимают участие ликвидации последствий наводнения. Сотрудники Росгвардии обеспечивают охрану объектов, участвуют в эвакуации жителей и оказывают помощь пострадавшим от наводнения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что подготовлены пункты временного размещения граждан, а на случай осложнения обстановки сформирован резерв.
Во вторник утром МЧС сообщило, что все 63 жилых дома, подтопленные из-за обильных осадков, освободились от воды в Нижних Сергах.
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Свердловская областьПроисшествия
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