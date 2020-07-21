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Правозащитники подадут в суд на правительство США из-за Майкла Коэна
Правозащитная организация "Американский союз гражданских свобод" (ACLU) подает в суд на правительство США за возвращение в тюрьму экс-адвоката американского... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T10:18
майкл коэн
дональд трамп
американский союз гражданских свобод
нью-йорк (город)
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в мире
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353
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майкл коэн, дональд трамп, американский союз гражданских свобод, нью-йорк (город), сша, в мире

Правозащитники подадут в суд на правительство США из-за Майкла Коэна

10:18 21.07.2020
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© AP Photo / Mary AltaffeАдвокат Майкл Коэн
Адвокат Майкл Коэн
© AP Photo / Mary Altaffe
Адвокат Майкл Коэн. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Правозащитная организация "Американский союз гражданских свобод" (ACLU) подает в суд на правительство США за возвращение в тюрьму экс-адвоката американского президента Дональда Трампа Майкла Коэна после его намерения опубликовать книгу с критикой президента.
"Мы подаем в суд на федеральное правительство за заключение под стражу Майкла Коэна в качестве ответной меры на его планы опубликовать книгу с критикой Трампа", - говорится в заявлении организации в Twitter.
Ранее стало известно, что 9 июля Коэн вернулся в тюрьму из-под домашнего ареста. В мае его выпустили под домашний арест в связи с эпидемией коронавируса. Однако после этого Коэн стал появляться на улицах Нью-Йорка и в местных ресторанах.
Коэн был осужден за финансовые и другие нарушения на три года тюрьмы.
Газета Washington Post сообщает, что, по словам Коэна, он планирует выпустить книгу, в которой будет описываться его "личный опыт и наблюдения, основанные на десятилетней трудовой деятельности и связях с Трампом и его семьей, как до его избрания, так и после". Согласно поданным в суд документам, рабочее название книги - "Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа".
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20 июня, 23:39
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Майкл КоэнДональд ТрампАмериканский союз гражданских свободНью-Йорк (город)СШАВ мире
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