Правозащитники подадут в суд на правительство США из-за Майкла Коэна

Коэн был осужден за финансовые и другие нарушения на три года тюрьмы.

Газета Washington Post сообщает, что, по словам Коэна, он планирует выпустить книгу, в которой будет описываться его "личный опыт и наблюдения, основанные на десятилетней трудовой деятельности и связях с Трампом и его семьей, как до его избрания, так и после". Согласно поданным в суд документам, рабочее название книги - "Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа".