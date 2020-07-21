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В Крыму выявили 11 новых случаев коронавируса за сутки
Коронавирусную инфекцию в Крыму за минувшие сутки выявили у 11 человек, общее число инфицированных за весь период приблизилось к одной тысяче, сообщил глава... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T10:16
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здоровье - общество
республика крым
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей аксенов (политик), здоровье - общество, республика крым, общество

В Крыму выявили 11 новых случаев коронавируса за сутки

10:16 21.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Коронавирусную инфекцию в Крыму за минувшие сутки выявили у 11 человек, общее число инфицированных за весь период приблизилось к одной тысяче, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"За 20 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции. Всего на текущий период в республике зарегистрировано 994 случая новой коронавирусной инфекции", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он добавил, что всего за сутки обследовано 1050 человек. Выздоровевших за весь период – 734 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей Аксенов (политик)Здоровье - ОбществоРеспублика КрымОбщество
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