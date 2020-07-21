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Власти Пекина разрешили турагентствам возобновить поездки внутри страны
Власти столицы Китая разрешили турагентствам возобновить поездки внутри страны, сообщает Синьхуа. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:11
туризм
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, пекин

Власти Пекина разрешили турагентствам возобновить поездки внутри страны

11:11 21.07.2020
71
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкДевушки фотографируются на площади Тяньаньмэнь в Пекине
Девушки фотографируются на площади Тяньаньмэнь в Пекине
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Власти столицы Китая разрешили турагентствам возобновить поездки внутри страны, сообщает Синьхуа.
Городские власти в понедельник, 20 июля, понизили уровень экстренного реагирования на COVID-19 со второго до третьего, так как в столице уже две недели отсутствовали новые подтвержденные случаи заражения.
Теперь турагентства могут организовывать поездки, но лишь в те провинции, где уровень заболеваемости коронавирусом низкий, отметил официальный представитель городского управления по делам культуры и туризма Чжоу Вэйминь. Фирмам по-прежнему запрещено возить отдыхающих в зоны со средним и высоким риском распространения COVID-19 и принимать туристов из них.
Въездной и выездной туризм сейчас также невозможен. Но сами китайцы охотно посещают туробъекты: число гостей на них в последнее время выросло с 30 до 50 процентов от максимального показателя.
Экскурсии в закрытых помещениях на территории достопримечательностей разрешены при условии соблюдения противоэпидемических мер.
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