https://ria.ru/20200721/1574630497.html
Власти Пекина разрешили турагентствам возобновить поездки внутри страны
Власти столицы Китая разрешили турагентствам возобновить поездки внутри страны, сообщает Синьхуа. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:11
2020-07-21T11:11
туризм
туризм
новости - туризм
пекин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156339/72/1563397208_0:321:3072:2048_1400x0_80_0_0_8ca515807c998d76a6846c979f041664.jpg
https://ria.ru/20191111/1560637852.html
https://ria.ru/20200105/1562541405.html
пекин
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156339/72/1563397208_0:321:3072:2048_1400x0_80_0_0_8ca515807c998d76a6846c979f041664.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156339/72/1563397208_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_bb3b37b9361875a109ccfdb4e5803883.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156339/72/1563397208_120:0:2168:2048_1400x0_80_0_0_476b31e602f5d1cd7b8fb55ba5e32510.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, пекин
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Власти столицы Китая разрешили турагентствам возобновить поездки внутри страны, сообщает Синьхуа.
Городские власти в понедельник, 20 июля, понизили уровень экстренного реагирования на COVID-19 со второго до третьего, так как в столице уже две недели отсутствовали новые подтвержденные случаи заражения.
Теперь турагентства могут организовывать поездки, но лишь в те провинции, где уровень заболеваемости коронавирусом низкий, отметил официальный представитель городского управления по делам культуры и туризма Чжоу Вэйминь. Фирмам по-прежнему запрещено возить отдыхающих в зоны со средним и высоким риском распространения COVID-19 и принимать туристов из них.
Въездной и выездной туризм сейчас также невозможен. Но сами китайцы охотно посещают туробъекты: число гостей на них в последнее время выросло с 30 до 50 процентов от максимального показателя.
Экскурсии в закрытых помещениях на территории достопримечательностей разрешены при условии соблюдения противоэпидемических мер.
За период с 11 июня по 20 июля в Пекине в общей сложности было зарегистрировано 335 подтвержденных локальных случаев заражения COVID-19. Из них 104 человека все еще находились на лечении, 231 — выписались из больниц после выздоровления.