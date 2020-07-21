https://ria.ru/20200721/1574630445.html
Демократы стремятся дискредитировать Трампа, считают в Совфеде
Сенаторы-демократы стремятся перед выборами нанести удар по имиджу президента США Дональда Трампа, понимая, что РФ вряд ли захочет вернуться в G7, заявил РИА... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T10:13
2020-07-21T10:13
алексей кондратьев
дональд трамп
сша
в мире
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https://ria.ru/20200720/1574596323.html
https://ria.ru/20200719/1574560229.html
1
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей кондратьев, дональд трамп, сша, в мире