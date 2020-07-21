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Демократы стремятся дискредитировать Трампа, считают в Совфеде
Сенаторы-демократы стремятся перед выборами нанести удар по имиджу президента США Дональда Трампа, понимая, что РФ вряд ли захочет вернуться в G7, заявил РИА... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T10:13
алексей кондратьев
дональд трамп
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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353
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алексей кондратьев, дональд трамп, сша, в мире

Демократы стремятся дискредитировать Трампа, считают в Совфеде

10:13 21.07.2020
201
© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Сенаторы-демократы стремятся перед выборами нанести удар по имиджу президента США Дональда Трампа, понимая, что РФ вряд ли захочет вернуться в G7, заявил РИА Новости во вторник член международного комитета Совфеда Алексей Кондратьев.
Группа демократов внесла в сенат США резолюцию против участия РФ в G7. Политики обвиняют президента США Дональда Трампа в попытках наладить отношения с Россией.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 14:13
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"Резолюция ради резолюции. С одной стороны, поддержка традиционной антироссийской риторики на фоне понимания, что Россия вряд ли вернётся в "Большую семёрку", - сказал Кондратьев.
С другой стороны, "очередной удар по имиджу Трампа на фоне предвыборной гонки", заключил он.
Джо Байден
19 июля, 16:53Президентские выборы в США - 2020
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