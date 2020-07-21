Совещание по нефтегазохимии с участием Путина планируют в сентябре

"В прошлом году была утверждена разработанная министерством "дорожная карта" по развитию рынка малотоннажного СПГ и совершенствованию нормативного регулирования производства. Юрий Иванович (Борисов - ред.) тоже эту тему отметил, что, возможно, на совещании это более детально обсудят - как нам достичь и ускорить показатели, предусмотренные этой "дорожной картой", - отметил глава Минэнерго Александр Новак.