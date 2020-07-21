Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200721/1574630311.html
Совещание по нефтегазохимии с участием Путина планируют в сентябре
Совещание по развитию нефтегазохимии, а также рынка малотоннажного СПГ запланировано на сентябрь на площадке "Сибура" в Тобольске с участием президента РФ... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T10:10
юрий борисов (вице-премьер)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
госдума рф
александр новак
владимир путин
тобольск
сибур холдинг
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574443156_0:0:2877:1619_1400x0_80_0_0_885169d7ac14f04a2648afe09ed5cf0e.jpg
https://ria.ru/20200717/1574519717.html
тобольск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574443156_0:0:2877:1619_1400x0_80_0_0_885169d7ac14f04a2648afe09ed5cf0e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574443156_127:0:2858:2048_1400x0_80_0_0_c4afcfb2ba322236ea0dc85538b6337a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574444510_0:0:1758:1757_1400x0_80_0_0_484e4a999f4c6c6c38147cbe87bac4fc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юрий борисов (вице-премьер), министерство энергетики рф (минэнерго россии), госдума рф, александр новак, владимир путин, тобольск, сибур холдинг, экономика

Совещание по нефтегазохимии с участием Путина планируют в сентябре

10:10 21.07.2020
81
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Совещание по развитию нефтегазохимии, а также рынка малотоннажного СПГ запланировано на сентябрь на площадке "Сибура" в Тобольске с участием президента РФ Владимира Путина, сообщили заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов и глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Возвращаясь в проблеме нефтегазохимии. Вчера у меня была встреча с главой государства и он принял приглашение компании "Сибур", где они завершили реализацию серьезного проекта в Тобольске, и на сентябрь предварительно будет запланировано совещание с посещением этого нового производственного объекта и будет возможность поговорить о дальнейшем развитии этого направления, о чем мы с вами уже договаривались, и готовим дополнительные предложения вслед за рассмотренном на правительстве и внесенном в Госдуму известным законом, который должен стимулировать развитие этого важного для страны направления", - сказал Борисов.
"В прошлом году была утверждена разработанная министерством "дорожная карта" по развитию рынка малотоннажного СПГ и совершенствованию нормативного регулирования производства. Юрий Иванович (Борисов - ред.) тоже эту тему отметил, что, возможно, на совещании это более детально обсудят - как нам достичь и ускорить показатели, предусмотренные этой "дорожной картой", - отметил глава Минэнерго Александр Новак.
Работа нефтяных станков - качалок
17 июля, 22:17
Новак назвал текущие цены на нефть сбалансированными
310101
Обсудить 0
Юрий Борисов (вице-премьер)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Госдума РФАлександр НовакВладимир ПутинТобольскСибур ХолдингЭкономика
Рекомендуем
Полицейская машина на улице Милана
В Италии и Швейцарии арестовали 75 человек в ходе операции против мафии
Президент США Дональд Трамп
Демократы стремятся дискредитировать Трампа, считают в Совфеде
Автомобиль полиции
В Москве задержали курьера службы доставки, ранившего двух человек
Девушка печатает на клавиатуре
Эксперт пояснил, зачем хранить данные о сделках с цифровыми финансами
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Россия считает G7 устаревшим форматом, заявил Косачев
Врач скорой помощи
Во Владимирской области выявили 37 новых случаев коронавируса за сутки
Адвокат Майкл Коэн
Правозащитники подадут в суд на правительство США из-за Майкла Коэна
Врач скорой медицинской помощи
В Крыму выявили 11 новых случаев коронавируса за сутки
Доброволец во время финальной стадии испытаний вакцины от коронавируса в палате Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко
Вакцина от COVID-19 проходит завершающие испытания, заявили в Минздраве
Паводок на территории города Нижние Серги Свердловской области
Росгвардия эвакуирует пострадавших от наводнения в Свердловской области
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жителя Пермского края будут судить за избиение пасынков
Лагерь сирийских беженцев
В Сирию за сутки вернулись 85 беженцев из-за рубежа
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Россия зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии за сутки
Сотрудник полиции
После гибели детей в Архангельской области возбудили уголовное дело
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Ленинградской области внука заподозрили в случайном убийстве дедушки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:48Путин утвердил цели по качеству общего образования
11:47Путин поручил в приоритетном порядке выделять средства на наццели
11:47Полиция не имеет данных о пострадавших при захвате заложников в Луцке
11:46Путин поручил правительству представить план и скорректировать нацпроекты
11:45В Петербурге привлекли за хулиганство девушку, осквернившую Вечный огонь
11:41В Минске началось заседание по иску турецкого бизнесмена к Цепкало
11:41Снижение бедности в России установили показателем национальных целей
11:41В Госдуме оценили расширение санкций США против "Северного потока — 2"
11:38После падения роуп-джамперов со скалы в Приморье организована проверка
11:37Кадыров пригласил Помпео в Чечню в ответ на включение в "черный список"
11:37Митрополит Иларион: "Беспечное отношение" к COVID-19 в лавре огорчает
11:37Путин поставил задачу повысить продолжительность жизни до 78 лет
11:36СПЧ направил в Госдуму предложения по статусу особо охраняемых территорий
11:33В Госдуму внесли проект о порядке обезличивания персональных данных
11:33Представитель Сербской церкви епископ Антоний награжден орденом Дружбы
11:32Число умерших пациентов с коронавирусом в Тверской области достигло 120
11:30Ученые нашли настоящую причину появления мурашек на коже
11:30В Госдуме прокомментировали заявление об украинском происхождении богов
11:30РБК составил рейтинг регионов по качеству жизни
11:30Названа причина скандального ухода Федора Добронравова из Театра сатиры
Лента новостейМолния