В Италии и Швейцарии арестовали 75 человек в ходе операции против мафии

Как сообщили журналистам представители финансовой гвардии южноитальянской провинции Катандзаро, всего по данному следственному делу проходят 158 человек. Арестованным предъявлены обвинения в причастности к мафиозной деятельности, международном наркотрафике, отмывании денег, полученных преступным путем, коррупции и других тяжких преступлениях. В ходе операции, в которой с итальянской стороны принимали участие около 700 финансовых гвардейцев, была конфискована собственность преступных кланов на общую сумму 169 миллионов евро.