https://ria.ru/20200721/1574630271.html
В Италии и Швейцарии арестовали 75 человек в ходе операции против мафии
Масштабную спецоперацию против могущественной преступной организации ндрангета, в ходе которой по подозрению в совершении тяжких преступлений были арестованы 75 РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T10:09
2020-07-21T10:09
швейцария
италия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швейцария, италия, в мире