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В Италии и Швейцарии арестовали 75 человек в ходе операции против мафии
Масштабную спецоперацию против могущественной преступной организации ндрангета, в ходе которой по подозрению в совершении тяжких преступлений были арестованы 75 РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T10:09
швейцария
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в мире
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РИА Новости
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швейцария, италия, в мире

В Италии и Швейцарии арестовали 75 человек в ходе операции против мафии

10:09 21.07.2020
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© РИА Новости / Светлана Волобуева / Перейти в фотобанкПолицейская машина на улице Милана
Полицейская машина на улице Милана
© РИА Новости / Светлана Волобуева
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Полицейская машина на улице Милана. Архивное фото
РИМ, 21 июл - РИА Новости, Сергей Старцев. Масштабную спецоперацию против могущественной преступной организации ндрангета, в ходе которой по подозрению в совершении тяжких преступлений были арестованы 75 человек, провели на рассвете во вторник финансовая гвардия Италии и полиция Швейцарии.
Как сообщили журналистам представители финансовой гвардии южноитальянской провинции Катандзаро, всего по данному следственному делу проходят 158 человек. Арестованным предъявлены обвинения в причастности к мафиозной деятельности, международном наркотрафике, отмывании денег, полученных преступным путем, коррупции и других тяжких преступлениях. В ходе операции, в которой с итальянской стороны принимали участие около 700 финансовых гвардейцев, была конфискована собственность преступных кланов на общую сумму 169 миллионов евро.
Операция против ндрангеты стала результатом деятельности совместной следственной группы, образованной правоохранительными органами Италии и Швейцарии.
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