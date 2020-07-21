В Москве задержали курьера службы доставки, ранившего двух человек

Установлено, что ночью между потерпевшими, их знакомым и неким мужчиной (его доставили в ОМВД и опросили как свидетеля) и курьером службы доставки произошел конфликт, переросший в драку. В потасовке курьер из неустановленного огнестрельного оружия выстрелил в оппонентов, после чего скрылся. Позднее мужчину задержали.