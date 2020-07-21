В Москве задержали курьера службы доставки, ранившего двух человек

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Полиция задержала курьера службы доставки, обстрелявшего двух человек в московском районе Строгино, сообщает пресс-служба ГУМВД по столице.
Ночью 20 июля в полицию поступило сообщение об выстрелах. На месте полицейские обнаружили двоих пострадавших - безработного жителя Москвы с огнестрельными ранениями левой руки и правой ноги и студента второго курса колледжа с огнестрельным ранением бедра. Их госпитализировали.
Установлено, что ночью между потерпевшими, их знакомым и неким мужчиной (его доставили в ОМВД и опросили как свидетеля) и курьером службы доставки произошел конфликт, переросший в драку. В потасовке курьер из неустановленного огнестрельного оружия выстрелил в оппонентов, после чего скрылся. Позднее мужчину задержали.
"Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия - ред.)", - добавили в пресс-службе.