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В Москве задержали курьера службы доставки, ранившего двух человек
Полиция задержала курьера службы доставки, обстрелявшего двух человек в московском районе Строгино, сообщает пресс-служба ГУМВД по столице. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T10:07
гумвд
москва
происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
гумвд, москва, происшествия

В Москве задержали курьера службы доставки, ранившего двух человек

10:07 21.07.2020
526
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Полиция задержала курьера службы доставки, обстрелявшего двух человек в московском районе Строгино, сообщает пресс-служба ГУМВД по столице.
Ночью 20 июля в полицию поступило сообщение об выстрелах. На месте полицейские обнаружили двоих пострадавших - безработного жителя Москвы с огнестрельными ранениями левой руки и правой ноги и студента второго курса колледжа с огнестрельным ранением бедра. Их госпитализировали.
Установлено, что ночью между потерпевшими, их знакомым и неким мужчиной (его доставили в ОМВД и опросили как свидетеля) и курьером службы доставки произошел конфликт, переросший в драку. В потасовке курьер из неустановленного огнестрельного оружия выстрелил в оппонентов, после чего скрылся. Позднее мужчину задержали.
"Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия - ред.)", - добавили в пресс-службе.
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