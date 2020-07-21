Россия считает G7 устаревшим форматом, заявил Косачев

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Резолюция сенаторов-демократов против участия России в Резолюция сенаторов-демократов против участия России в G7 направлена против американского президента Дональда Трампа , при этом законодатели не учли, что и для Москвы формат "семерки" является устаревшим и не отвечающим современным вызовам, заявил РИА Новости во вторник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев

Группа сенаторов-демократов внесла в сенат США проект резолюции против участия России в заседаниях "Большой семерки". Сенаторы обвиняют президента США Дональда Трампа в попытках нормализовать отношения с РФ.

"Инициатива исключительно внутриполитическая, несмотря на присутствие в названии многостороннего формата "семерки" и нашей страны. Демократы пытаются обвинить Трампа в очередном "предательстве" американских интересов и потакании России. Ничего другого, кроме повышения ставок в предвыборной игре в США, в этой инициативе нет", - отметил Косачев.

По поводу гипотетического участия России в "семерке" - для начала американским конгрессменам было бы не лишним попытаться расширить свой кругозор и поинтересоваться мнением нашей страны по данному вопросу, добавил он.