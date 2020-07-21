https://ria.ru/20200721/1574629997.html
Россия считает G7 устаревшим форматом, заявил Косачев
Резолюция сенаторов-демократов против участия России в G7 направлена против американского президента Дональда Трампа, при этом законодатели не учли, что и для... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T10:05
2020-07-21T10:05
россия
g7
константин косачев
сша
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1
россия
сша
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, g7, константин косачев, сша
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости.
Резолюция сенаторов-демократов против участия России в G7
направлена против американского президента Дональда Трампа
, при этом законодатели не учли, что и для Москвы формат "семерки" является устаревшим и не отвечающим современным вызовам, заявил РИА Новости во вторник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев
.
Группа сенаторов-демократов внесла в сенат США
проект резолюции против участия России в заседаниях "Большой семерки". Сенаторы обвиняют президента США Дональда Трампа в попытках нормализовать отношения с РФ.
"Инициатива исключительно внутриполитическая, несмотря на присутствие в названии многостороннего формата "семерки" и нашей страны. Демократы пытаются обвинить Трампа в очередном "предательстве" американских интересов и потакании России. Ничего другого, кроме повышения ставок в предвыборной игре в США, в этой инициативе нет", - отметил Косачев.
По поводу гипотетического участия России в "семерке" - для начала американским конгрессменам было бы не лишним попытаться расширить свой кругозор и поинтересоваться мнением нашей страны по данному вопросу, добавил он.
"А оно хорошо известно - мы считаем "семерку" устаревшим и не отвечающим современным вызовам форматом. А следовательно - малоинтересным для России, и это не мешало бы знать доморощенным законодателям от Демократической партии США, прежде чем выступать с пустопорожними инициативами", - заключил политик.