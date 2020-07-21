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Россия считает G7 устаревшим форматом, заявил Косачев
Резолюция сенаторов-демократов против участия России в G7 направлена против американского президента Дональда Трампа, при этом законодатели не учли, что и для... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T10:05
россия
g7
константин косачев
сша
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1
россия
сша
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, g7, константин косачев, сша

Россия считает G7 устаревшим форматом, заявил Косачев

10:05 21.07.2020
271
© РИА Новости / Владимир ПесняПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Владимир Песня
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Резолюция сенаторов-демократов против участия России в G7 направлена против американского президента Дональда Трампа, при этом законодатели не учли, что и для Москвы формат "семерки" является устаревшим и не отвечающим современным вызовам, заявил РИА Новости во вторник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Группа сенаторов-демократов внесла в сенат США проект резолюции против участия России в заседаниях "Большой семерки". Сенаторы обвиняют президента США Дональда Трампа в попытках нормализовать отношения с РФ.
"Инициатива исключительно внутриполитическая, несмотря на присутствие в названии многостороннего формата "семерки" и нашей страны. Демократы пытаются обвинить Трампа в очередном "предательстве" американских интересов и потакании России. Ничего другого, кроме повышения ставок в предвыборной игре в США, в этой инициативе нет", - отметил Косачев.
По поводу гипотетического участия России в "семерке" - для начала американским конгрессменам было бы не лишним попытаться расширить свой кругозор и поинтересоваться мнением нашей страны по данному вопросу, добавил он.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
2 июля, 19:01
Меркель ответила на вопрос об участии в саммите G7
"А оно хорошо известно - мы считаем "семерку" устаревшим и не отвечающим современным вызовам форматом. А следовательно - малоинтересным для России, и это не мешало бы знать доморощенным законодателям от Демократической партии США, прежде чем выступать с пустопорожними инициативами", - заключил политик.
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РоссияG7Константин КосачевСША
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