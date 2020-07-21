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В Удмуртии умерли два пациента с коронавирусом
Число жертв коронавирусной инфекции в Удмуртии достигло 42 человек, за последние сутки скончались еще два пациента с COVID-19, сообщает оперштаб региона. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T10:04
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здоровье - общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, удмуртская республика (удмуртия), происшествия

В Удмуртии умерли два пациента с коронавирусом

10:04 21.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
УФА, 21 июл – РИА Новости. Число жертв коронавирусной инфекции в Удмуртии достигло 42 человек, за последние сутки скончались еще два пациента с COVID-19, сообщает оперштаб региона.
"В Удмуртии выявили за сутки 31 новый случай коронавирусной инфекции, 44 человека выздоровели, их выписали, два летальных случая", - сообщает региональный оперштаб.
По данным штаба, всего на 21 июля в Удмуртии зарегистрировано 2142 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции, из них 1492 человека выздоровели, 42 скончались.
"Состояние заболевших: 537 в удовлетворительном состоянии, 56 средней степени тяжести, 15 в тяжелом состоянии. COVID-19 зафиксирован на 30 административных территориях региона в 209 населенных пунктах", - говорится в сообщении оперштаба.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоУдмуртская Республика (Удмуртия)Происшествия
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