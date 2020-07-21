В Удмуртии умерли два пациента с коронавирусом

УФА, 21 июл – РИА Новости. Число жертв Число жертв коронавирусной инфекции в Удмуртии достигло 42 человек, за последние сутки скончались еще два пациента с COVID-19 , сообщает оперштаб региона.

"В Удмуртии выявили за сутки 31 новый случай коронавирусной инфекции, 44 человека выздоровели, их выписали, два летальных случая", - сообщает региональный оперштаб.

По данным штаба, всего на 21 июля в Удмуртии зарегистрировано 2142 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции, из них 1492 человека выздоровели, 42 скончались.

"Состояние заболевших: 537 в удовлетворительном состоянии, 56 средней степени тяжести, 15 в тяжелом состоянии. COVID-19 зафиксирован на 30 административных территориях региона в 209 населенных пунктах", - говорится в сообщении оперштаба.