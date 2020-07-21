Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200721/1574629858.html
В Армении число заразившихся коронавирусом превысило 35 тысяч
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 273 и достигло 35 254, еще 12 человек скончались, сообщается во... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T10:02
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569511056_0:323:3067:2048_1400x0_80_0_0_e459cfe21ac53178789e8a46122ef497.jpg
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569511056_0:323:3067:2048_1400x0_80_0_0_e459cfe21ac53178789e8a46122ef497.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569511056_169:0:2900:2048_1400x0_80_0_0_4758df8a819e0a5e10ee920afec01db7.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569511056_510:0:2558:2048_1400x0_80_0_0_722f3a08b86c1682e180c1a44edb735b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, армения, в мире

В Армении число заразившихся коронавирусом превысило 35 тысяч

10:02 21.07.2020
436
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения. Архивное фото
ЕРЕВАН, 21 июл - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 273 и достигло 35 254, еще 12 человек скончались, сообщается во вторник на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
В понедельник власти республики сообщали о 34 981 подтвержденном случае коронавирусной инфекции и 650 летальных исходах. В рамках борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 12 августа.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
"В Армении подтверждены 35 254 случая коронавируса. Вылечились 24 206 пациентов. Скончались 662 человека", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находится 10 171 пациент, проведены 148 180 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,3 миллиона случаев заражения, свыше 600 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАрменияВ мире
Рекомендуем
Врач в коридоре
В Омске молодой врач умер, предварительно, после заражения коронавирусом
Казанская икона Божией Матери, привезенная в Москву из Казанского собора Санкт-Петербурга
Православные отмечают праздник в честь Казанской иконы Богородицы
Машина скорой помощи
В Удмуртии умерли два пациента с коронавирусом
Многоцелевой транспортёр лёгкий бронированный (МТ-ЛБ) ополчения ДНР
В ДНР заявили о пяти нарушениях перемирия силовиками за сутки
Машина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси
В Грузии число заразившихся коронавирусом достигло 1049
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Россия считает G7 устаревшим форматом, заявил Косачев
Полицейская машина на улице Милана
В Италии и Швейцарии арестовали 75 человек в ходе операции против мафии
Врач скорой помощи
Во Владимирской области выявили 37 новых случаев коронавируса за сутки
Автомобиль полиции
В Москве задержали курьера службы доставки, ранившего двух человек
Девушка печатает на клавиатуре
Эксперт пояснил, зачем хранить данные о сделках с цифровыми финансами
Президент США Дональд Трамп
Демократы стремятся дискредитировать Трампа, считают в Совфеде
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Россия зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии за сутки
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский расширил полномочия посла Украины в США
Президент РФ Владимир Путин
Совещание по нефтегазохимии с участием Путина планируют в сентябре
Обломки тактического БПЛА, принадлежащего Армении и уничтоженного вооруженными силами Азербайджана
Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении двух беспилотников Армении
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:48Путин утвердил цели по качеству общего образования
11:47Путин поручил в приоритетном порядке выделять средства на наццели
11:47Полиция не имеет данных о пострадавших при захвате заложников в Луцке
11:46Путин поручил правительству представить план и скорректировать нацпроекты
11:45В Петербурге привлекли за хулиганство девушку, осквернившую Вечный огонь
11:41В Минске началось заседание по иску турецкого бизнесмена к Цепкало
11:41Снижение бедности в России установили показателем национальных целей
11:41В Госдуме оценили расширение санкций США против "Северного потока — 2"
11:38После падения роуп-джамперов со скалы в Приморье организована проверка
11:37Кадыров пригласил Помпео в Чечню в ответ на включение в "черный список"
11:37Митрополит Иларион: "Беспечное отношение" к COVID-19 в лавре огорчает
11:37Путин поставил задачу повысить продолжительность жизни до 78 лет
11:36СПЧ направил в Госдуму предложения по статусу особо охраняемых территорий
11:33В Госдуму внесли проект о порядке обезличивания персональных данных
11:33Представитель Сербской церкви епископ Антоний награжден орденом Дружбы
11:32Число умерших пациентов с коронавирусом в Тверской области достигло 120
11:30Ученые нашли настоящую причину появления мурашек на коже
11:30В Госдуме прокомментировали заявление об украинском происхождении богов
11:30РБК составил рейтинг регионов по качеству жизни
11:30Названа причина скандального ухода Федора Добронравова из Театра сатиры
Лента новостейМолния