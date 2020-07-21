https://ria.ru/20200721/1574629832.html
В Краснодаре спецтехника откачивает воду после ночного ливня
Спецтехника откачивает воду с подтопленных улиц Краснодара после ночного ливня, в городе продолжает действовать штормовое предупреждение, сообщает администрация РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T10:02
2020-07-21T10:02
краснодар
общество
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краснодар
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодар, общество
СОЧИ, 21 июл – РИА Новости.
Спецтехника откачивает воду с подтопленных улиц Краснодара
после ночного ливня, в городе продолжает действовать штормовое предупреждение, сообщает администрация города.
Во вторник в течение дня в Краснодаре действует штормовое предупреждение. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, ожидаются сильные ливни с грозой, местами с градом, шквалистым усилением ветра до 20 метров в секунду.
"В ночь на 21 июля на дежурство в местах возможного подтопления вышли 22 единицы специализированной техники, а также девять мотопомп муниципальной "Службы спасения". В настоящее время водооткачивающие машины работают в местах подтоплений", - говорится в сообщении.
Уточняется, что муниципальные подразделения "Службы спасения" работают в усиленном режиме. За ситуацией также круглосуточно следят специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта.