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В Краснодаре спецтехника откачивает воду после ночного ливня
Спецтехника откачивает воду с подтопленных улиц Краснодара после ночного ливня, в городе продолжает действовать штормовое предупреждение, сообщает администрация РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T10:02
краснодар
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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краснодар, общество

В Краснодаре спецтехника откачивает воду после ночного ливня

10:02 21.07.2020
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© Фото : ГУ МЧС России по Краснодарскому краюПоследствия сильного дождя в Краснодаре
Последствия сильного дождя в Краснодаре
© Фото : ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
СОЧИ, 21 июл – РИА Новости. Спецтехника откачивает воду с подтопленных улиц Краснодара после ночного ливня, в городе продолжает действовать штормовое предупреждение, сообщает администрация города.
Во вторник в течение дня в Краснодаре действует штормовое предупреждение. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, ожидаются сильные ливни с грозой, местами с градом, шквалистым усилением ветра до 20 метров в секунду.
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"В ночь на 21 июля на дежурство в местах возможного подтопления вышли 22 единицы специализированной техники, а также девять мотопомп муниципальной "Службы спасения". В настоящее время водооткачивающие машины работают в местах подтоплений", - говорится в сообщении.
Уточняется, что муниципальные подразделения "Службы спасения" работают в усиленном режиме. За ситуацией также круглосуточно следят специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта.
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