В Краснодаре спецтехника откачивает воду после ночного ливня

СОЧИ, 21 июл – РИА Новости. Спецтехника откачивает воду с подтопленных улиц Спецтехника откачивает воду с подтопленных улиц Краснодара после ночного ливня, в городе продолжает действовать штормовое предупреждение, сообщает администрация города.

Во вторник в течение дня в Краснодаре действует штормовое предупреждение. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, ожидаются сильные ливни с грозой, местами с градом, шквалистым усилением ветра до 20 метров в секунду.

"В ночь на 21 июля на дежурство в местах возможного подтопления вышли 22 единицы специализированной техники, а также девять мотопомп муниципальной "Службы спасения". В настоящее время водооткачивающие машины работают в местах подтоплений", - говорится в сообщении.