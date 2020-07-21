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В Омске молодой врач умер, предварительно, после заражения коронавирусом
Молодой врач из Омска, работавший в городской больнице №1 имени Кабанова, умер в понедельник, предварительно, после заражения коронавирусом, сообщили РИА... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T10:01
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, омская область, омск, общество

В Омске молодой врач умер, предварительно, после заражения коронавирусом

10:01 21.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВрач в коридоре
Врач в коридоре
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Врач в коридоре. Архивное фото
ОМСК, 21 июл - РИА Новости. Молодой врач из Омска, работавший в городской больнице №1 имени Кабанова, умер в понедельник, предварительно, после заражения коронавирусом, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Омской области.
"Министр здравоохранения региона Ирина Солдатова выражает соболезнования семье врача Городской больницы № 1 Ергена Колина. Доктор скончался накануне в стационаре одной из омских больниц. Причина его смерти устанавливается и станет известна после проведения всех исследований, но по предварительным данным, умер после заражения коронавирусом", - пояснили РИА Новости в минздраве региона.
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В министерстве добавили, что Колину было 43 года, "он был предан профессии и любимому делу, продолжал выполнять свои обязанности в условиях борьбы c коронавирусной инфекцией". Также в минздраве отмечают, что семья врача получит всю положенную в таких случаях помощь: у медика остались жена и двое детей.
Как сообщил в Facebook заведующий эндоскопическим отделением Городской больницы №1 Виктор Сафечук, его коллега Ерген Колин проработал в эндоскопическом отделении 18 лет, защитил кандидатскую по эндопротезированию рубцовых стенозов трахеи, "всегда стремился познать новое в эндоскопии и хирургии".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Омская областьОмскОбщество
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