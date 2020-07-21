В Омске молодой врач умер, предварительно, после заражения коронавирусом

ОМСК, 21 июл - РИА Новости. Молодой врач из Молодой врач из Омска , работавший в городской больнице №1 имени Кабанова, умер в понедельник, предварительно, после заражения коронавирусом , сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Омской области

"Министр здравоохранения региона Ирина Солдатова выражает соболезнования семье врача Городской больницы № 1 Ергена Колина. Доктор скончался накануне в стационаре одной из омских больниц. Причина его смерти устанавливается и станет известна после проведения всех исследований, но по предварительным данным, умер после заражения коронавирусом", - пояснили РИА Новости в минздраве региона.

В министерстве добавили, что Колину было 43 года, "он был предан профессии и любимому делу, продолжал выполнять свои обязанности в условиях борьбы c коронавирусной инфекцией". Также в минздраве отмечают, что семья врача получит всю положенную в таких случаях помощь: у медика остались жена и двое детей.

Как сообщил в Facebook заведующий эндоскопическим отделением Городской больницы №1 Виктор Сафечук, его коллега Ерген Колин проработал в эндоскопическом отделении 18 лет, защитил кандидатскую по эндопротезированию рубцовых стенозов трахеи, "всегда стремился познать новое в эндоскопии и хирургии".