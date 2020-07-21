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Эксперт пояснил, зачем хранить данные о сделках с цифровыми финансами
Содержащееся в законопроекте о цифровых финансовых активах и цифровой валюте требование обеспечить хранение не менее пяти лет информации о сделках с цифровыми... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T09:55
госдума рф
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экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
госдума рф, центральный банк рф (цб рф), экономика

Эксперт пояснил, зачем хранить данные о сделках с цифровыми финансами

09:55 21.07.2020
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© Depositphotos / Natali SammmДевушка печатает на клавиатуре
Девушка печатает на клавиатуре
© Depositphotos / Natali Sammm
Девушка печатает на клавиатуре. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Содержащееся в законопроекте о цифровых финансовых активах и цифровой валюте требование обеспечить хранение не менее пяти лет информации о сделках с цифровыми финансовыми активами направлено на борьбу с использованием таких активов для легализации доходов от преступной деятельности, заявил РИА Новости основатель юридической фирмы VK Partners Вадим Конюшкевич.
Ранее комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте". Из документа следует, что оператор обмена цифровых финансовых активов обязан обеспечить хранение информации о сделках, совершенных через него, а также об участниках таких сделок не менее пяти лет с даты их совершения.
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"Появление этого требования в законе о ЦФА вполне логично, поскольку оно направлено на борьбу с использованием цифровых финансовых активов для легализации доходов от преступной деятельности. Требования по идентификации клиентов (KYC) и хранению соответствующей информации содержатся как в общих рекомендациях ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - ред.), так и в руководстве ФАТФ в отношении виртуальных валют", - сказал Конюшкевич.
Он отметил, что в России ПОД/ФТ нормы (противодействие отмыванию денег и/или финансированию терроризма - ред.) содержатся в федеральном законе "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в силу которого финансовые учреждения обязаны получать информацию о соответствующих операциях и клиентах, включая данные об источниках происхождения денег. Закон устанавливает, что документы, полученные в ходе KYC, подлежат хранению не менее пяти лет.
По мнению Конюшкевича, это требование и "перекочевало" в законопроект о ЦФА. "Соответственно, новой редакцией законопроекта о ЦФА вводятся не какие-то новые требования, а лишь распространяют на операторов обмена ЦФА требования по ПОД/ФТ", - пояснил он.
По словам эксперта, с одной стороны, это может упростить жизнь операторов, так как есть вероятность, что в регламентирующих эти требования подзаконных актах ЦБ как регулятор будет по аналогии применять подход, отработанный на финансовых учреждениях. С другой стороны, возможно, что в начале правоприменения может возникнуть много вопросов с учетом виртуальной природы и технологических особенностей ЦФА.
"Не думаю, что в отношении архивного хранения документов по операциям с ЦФА ЦБ выпустит отдельную инструкцию. Поэтому, скорее всего, будут действовать общие правила: если документы не нужны в текущей деятельности, они могут быть сданы на хранение в архив. А по истечении указанного пятилетнего срока они могут быть уничтожены", - заключил эксперт.
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Госдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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