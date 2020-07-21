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Поиски пропавшего в Бурятии Ан-2 расширяются, но пока тщетно
Авиация и наземные группы при поиске пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 обследовали более 2 тысяч квадратных километров территории - пока тщетно, сообщил РИА... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T09:55
исчезновение ан-2 в бурятии
россия
республика бурятия
ан-2
ми-8
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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исчезновение ан-2 в бурятии, россия, республика бурятия, ан-2, ми-8, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

Поиски пропавшего в Бурятии Ан-2 расширяются, но пока тщетно

09:55 21.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет Ан-2
Самолет Ан-2
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Самолет Ан-2. Архивное фото
КРАСНОЯРСК/НОВОСИБИРСК/МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Авиация и наземные группы при поиске пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 обследовали более 2 тысяч квадратных километров территории - пока тщетно, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб региона.
Это сопоставимо с площадью самых маленьких субъектов Российской Федерации – таких как города Москва (около 2,5 тысяч квадратных километров) и Санкт-Петербург (1,4 тысячи).
Самолет Ан-2
03:26
В Бурятии возобновили поиски пропавшего Ан-2
"В течение суток авиационная и наземные группировки обследовали более 2 тысяч квадратных километров. Поиск результатов не дал", - сказал собеседник агентства.
Зона поиска продолжает расширяться, сообщил РИА Новости представитель Сибирского авиационного поисково-спасательного центра.
В региональном главке МЧС агентству рассказали, что в операции участвуют самолет Ан-2 и вертолет Ми-8. По информации ведомства, воздушные суда после дозаправки отправились на второй за день вылет.
"Кукурузник" Ан-2 авиакомпании "Феникс" пропал вечером 19 июля, на борту было шесть человек. Самолет облетал Тункинский и Окинский районы Бурятии, чтобы наметить территорию химической обработки лесов от тутового шелкопряда.
Автомобиль Прокуратуры России
Вчера, 10:20
Прокуратура начала проверку из-за исчезновения самолета Ан-2 в Бурятии
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Исчезновение Ан-2 в БурятииРоссияРеспублика БурятияАн-2Ми-8МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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