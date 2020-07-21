Поиски пропавшего в Бурятии Ан-2 расширяются, но пока тщетно

"В течение суток авиационная и наземные группировки обследовали более 2 тысяч квадратных километров. Поиск результатов не дал", - сказал собеседник агентства.

"Кукурузник" Ан-2 авиакомпании "Феникс" пропал вечером 19 июля, на борту было шесть человек. Самолет облетал Тункинский и Окинский районы Бурятии, чтобы наметить территорию химической обработки лесов от тутового шелкопряда.