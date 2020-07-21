Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200721/1574629651.html
Все подтопленные дома в городе под Екатеринбургом освободились от воды
Все 63 жилых дома, подтопленные ранее из-за обильных осадков, освободились от воды в городе Нижние Серги Свердловской области, сообщила пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T10:54
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
свердловская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574628385_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_700690316542ec66998e52bad97078f3.jpg
https://ria.ru/20200721/1574626303.html
свердловская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574628385_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_700690316542ec66998e52bad97078f3.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574628385_161:0:1121:720_1400x0_80_0_0_403ce3eff77e2ba67ef32275af68a050.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574628385_281:0:1001:720_1400x0_80_0_0_71f29e740177986dfa10c871c4adedf2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область, происшествия

Все подтопленные дома в городе под Екатеринбургом освободились от воды

09:55 21.07.2020 (обновлено: 10:54 21.07.2020)
1029
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской областиПаводок на территории города Нижние Серги Свердловской области
Паводок на территории города Нижние Серги Свердловской области
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области
Паводок на территории города Нижние Серги Свердловской области . Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Все 63 жилых дома, подтопленные ранее из-за обильных осадков, освободились от воды в городе Нижние Серги Свердловской области, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что в Нижних Сергах из-за обильных осадков и резкого повышения уровня воды в реках Серебрянка и Сторожевая произошло подтопление частных жилых домов. На территории города был введен режим ЧС. Энергетики обесточили центры питания в зоне подтопления. Паводок разрушил четыре моста и три жилых дома, еще более 60 домов были подтоплены.
"На утро 21 июля в городе Нижние Серги вода ушла с подтопленных домов", - говорится в сообщении.
Добавляется, что сейчас в городе проводятся аварийно-восстановительные работы. Бригады энергетиков принимают меры к восстановлению электроснабжения.
Сотрудники МЧС во время мероприятий по стабилизации паводковой обстановки в Красноярском крае
08:32
В одном из городов Свердловской области паводок разрушил четыре моста
000001
Обсудить 0
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Свердловская областьПроисшествия
Рекомендуем
Девушка печатает на клавиатуре
Эксперт пояснил, зачем хранить данные о сделках с цифровыми финансами
Самолет Ан-2
Поиски пропавшего в Бурятии Ан-2 расширяются, но пока тщетно
Многоцелевой транспортёр лёгкий бронированный (МТ-ЛБ) ополчения ДНР
В ДНР заявили о пяти нарушениях перемирия силовиками за сутки
Машина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси
В Грузии число заразившихся коронавирусом достигло 1049
Тушение лесного пожара в районе озера Тургояк в Челябинской области
В Челябинской области локализовали лесной пожар у озера
Алексей Навальный в Симоновском суде Москвы
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Гарик Харламов
Харламов посмеялся над разводом с Асмус
Александр Беляев
Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Паводок на территории города Нижние Серги Свердловской области
Росгвардия эвакуирует пострадавших от наводнения в Свердловской области
Разрушенный дом в Донецке
Политическая подгруппа по Донбассу начала переговоры в видеорежиме
Дома и мосты уносит водой: последствия ливней в Свердловской области
В одном из городов Свердловской области паводок разрушил четыре моста
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Ленинградской области внука заподозрили в случайном убийстве дедушки
Автомобиль полиции
В Москве задержали курьера службы доставки, ранившего двух человек
Посетители в отделении пенсионного фонда
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Машина скорой помощи
В Удмуртии умерли два пациента с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:48Путин утвердил цели по качеству общего образования
11:47Путин поручил в приоритетном порядке выделять средства на наццели
11:47Полиция не имеет данных о пострадавших при захвате заложников в Луцке
11:46Путин поручил правительству представить план и скорректировать нацпроекты
11:45В Петербурге привлекли за хулиганство девушку, осквернившую Вечный огонь
11:41В Минске началось заседание по иску турецкого бизнесмена к Цепкало
11:41Снижение бедности в России установили показателем национальных целей
11:41В Госдуме оценили расширение санкций США против "Северного потока — 2"
11:38После падения роуп-джамперов со скалы в Приморье организована проверка
11:37Кадыров пригласил Помпео в Чечню в ответ на включение в "черный список"
11:37Митрополит Иларион: "Беспечное отношение" к COVID-19 в лавре огорчает
11:37Путин поставил задачу повысить продолжительность жизни до 78 лет
11:36СПЧ направил в Госдуму предложения по статусу особо охраняемых территорий
11:33В Госдуму внесли проект о порядке обезличивания персональных данных
11:33Представитель Сербской церкви епископ Антоний награжден орденом Дружбы
11:32Число умерших пациентов с коронавирусом в Тверской области достигло 120
11:30Ученые нашли настоящую причину появления мурашек на коже
11:30В Госдуме прокомментировали заявление об украинском происхождении богов
11:30РБК составил рейтинг регионов по качеству жизни
11:30Названа причина скандального ухода Федора Добронравова из Театра сатиры
Лента новостейМолния