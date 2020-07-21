Все подтопленные дома в городе под Екатеринбургом освободились от воды

Ранее сообщалось, что в Нижних Сергах из-за обильных осадков и резкого повышения уровня воды в реках Серебрянка и Сторожевая произошло подтопление частных жилых домов. На территории города был введен режим ЧС. Энергетики обесточили центры питания в зоне подтопления. Паводок разрушил четыре моста и три жилых дома, еще более 60 домов были подтоплены.