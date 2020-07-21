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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200721/1574629603.html
В Грузии число заразившихся коронавирусом достигло 1049
Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на десять и достигло 1049, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T09:53
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
грузия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, грузия, в мире

В Грузии число заразившихся коронавирусом достигло 1049

09:53 21.07.2020
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© РИА Новости / Владимир УмикашвилиМашина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси
Машина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси
© РИА Новости / Владимир Умикашвили
Машина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 21 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на десять и достигло 1049, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.
"Число выявленных случаев инфицирования - 1049, выздоровели 903 человека, смертельных случаев - 16", - говорится в сообщении.
В режиме карантина находятся 5534 человека, в стационарах под наблюдением врачей - 257 пациентов. Граждан Грузии, прибывших из зарубежных стран для лечения - 41, среди них 38 военнослужащих.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,3 миллиона случаев заражения, свыше 600 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗГрузияВ мире
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