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В Грузии число заразившихся коронавирусом достигло 1049
Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на десять и достигло 1049, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T09:53
2020-07-21T09:53
распространение нового коронавируса
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, грузия, в мире