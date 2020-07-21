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В Челябинской области локализовали лесной пожар у озера
Пожарные локализовали лесной пожар вблизи озера Тургояк в Миассе, бушевавший несколько дней, на площади 120 гектаров, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T10:11
природные пожары в россии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
миасс
челябинская область
происшествия
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природные пожары в россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), миасс, челябинская область, происшествия

В Челябинской области локализовали лесной пожар у озера

09:52 21.07.2020 (обновлено: 10:11 21.07.2020)
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© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской областиТушение лесного пожара в районе озера Тургояк в Челябинской области
Тушение лесного пожара в районе озера Тургояк в Челябинской области
© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской области
ЧЕЛЯБИНСК, 21 июл – РИА Новости. Пожарные локализовали лесной пожар вблизи озера Тургояк в Миассе, бушевавший несколько дней, на площади 120 гектаров, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по Челябинской области.
Как информировало управление лесами по Челябинской области, режим ЧС по лесным пожарам был введен с 19 июля на территории Тургоякского участкового лесничества. По словам замминистра экологии региона Виталия Безрукова, в воскресенье на особо охраняемой природной территории озера Тургояк был ограничен доступ туристов на водоем. Более 1,5 тысячи человек направили на отдых на соседние озера и водоемы, свыше 500 машин убрали с озера. Порядка сотни туристов были эвакуированы с диких пляжей и малодоступной местности. По данным администрации Миасса, в городе с 19 июля введен режим ЧС из-за лесных пожаров, самый крупный из них – в районе озера Тургояк за Мухоринской курьей, где горело 120 гектаров леса.
"Несколько дней сотрудники МЧС России, специалисты областной поисково-спасательной службы, работники лесничеств вели бой с огненной стихией в районе озера Тургояк… Тушение возгорания осложнялось горным рельефом местности и каменистой поверхностью. Совместными усилиями стихию удалось усмирить. Пожар локализован на площади 120 гектаров", - говорится в сообщении.
На отдельных участках происходит тление кромки, проводятся работы по дополнительной опашке юго-западного склона, чтобы предотвратить повторные возгорания, уточняется в сообщении.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ
03:31
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Природные пожары в РоссииМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МиассЧелябинская областьПроисшествия
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