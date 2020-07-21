В Челябинской области локализовали лесной пожар у озера

Как информировало управление лесами по Челябинской области, режим ЧС по лесным пожарам был введен с 19 июля на территории Тургоякского участкового лесничества. По словам замминистра экологии региона Виталия Безрукова, в воскресенье на особо охраняемой природной территории озера Тургояк был ограничен доступ туристов на водоем. Более 1,5 тысячи человек направили на отдых на соседние озера и водоемы, свыше 500 машин убрали с озера. Порядка сотни туристов были эвакуированы с диких пляжей и малодоступной местности. По данным администрации Миасса, в городе с 19 июля введен режим ЧС из-за лесных пожаров, самый крупный из них – в районе озера Тургояк за Мухоринской курьей, где горело 120 гектаров леса.