https://ria.ru/20200721/1574629467.html
Политическая подгруппа по Донбассу начала переговоры в видеорежиме
Политическая подгруппа контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе начала переговоры в видеорежиме, сообщили во вторник в пресс-службе МИД... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T09:50
2020-07-21T09:50
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https://ria.ru/20200721/1574629260.html
https://ria.ru/20200720/1574616317.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156251/69/1562516921_0:262:3068:1988_1400x0_80_0_0_06d7b1d0fc16218316ee637935a849f7.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, мид днр, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире