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Политическая подгруппа по Донбассу начала переговоры в видеорежиме
Политическая подгруппа контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе начала переговоры в видеорежиме, сообщили во вторник в пресс-службе МИД... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T09:50
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, мид днр, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире

Политическая подгруппа по Донбассу начала переговоры в видеорежиме

09:50 21.07.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковРазрушенный дом в Донецке
Разрушенный дом в Донецке
© РИА Новости / Валерий Мельников
Разрушенный дом в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Политическая подгруппа контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе начала переговоры в видеорежиме, сообщили во вторник в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Рабочая группа по политическим вопросам приступила к работе в формате видеоконференции", - заявили в МИД ДНР.
Военнослужащие в Донбассе
09:47
Гуманитарная подгруппа по Донбассу начала переговоры в видеорежиме
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРМИД ДНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаООНУкраинаВ мире
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