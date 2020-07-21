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В Тамбовской области выявили 41 новый случай коронавируса за сутки
Общее число заболевших коронавирусом в Тамбовской области превысило 5,6 тысячи, среди 41 выявленного за сутки больного есть школьница, сообщила администрация... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T09:49
2020-07-21T09:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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коронавирусы
здоровье - общество
тамбовская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВОРОНЕЖ, 21 июл - РИА Новости.
Общее число заболевших коронавирусом
в Тамбовской области
превысило 5,6 тысячи, среди 41 выявленного за сутки больного есть школьница, сообщила администрация региона.
За сутки в регионе подтвержден 41 случай COVID-19.
"Из них: 11 мужчин, 29 женщин, один ребёнок (девочка 17 лет). Возраст заболевших от 19 до 84 лет. Прибывших из других регионов нет, 41 контактный с заболевшими", - говорится в сообщении.
Число подтвержденных случаев коронавируса выросло в регионе до 5 607, из них 1 979 без клинических проявлений, выздоровел 4 591 пациент, в том числе 2 064 выписаны из стационара, 2 527 сняты с амбулаторного наблюдения на дому, умер 31 человек.
На госпитализации в настоящий момент находятся 311 человек, из них диагноз "пневмония" у 202. На карантине на дому остаются 1 933 человека, из них подтверждённых случаев коронавируса - 674.
Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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