В Тамбовской области выявили 41 новый случай коронавируса за сутки

ВОРОНЕЖ, 21 июл - РИА Новости. Общее число заболевших Общее число заболевших коронавирусом Тамбовской области превысило 5,6 тысячи, среди 41 выявленного за сутки больного есть школьница, сообщила администрация региона.

За сутки в регионе подтвержден 41 случай COVID-19.

"Из них: 11 мужчин, 29 женщин, один ребёнок (девочка 17 лет). Возраст заболевших от 19 до 84 лет. Прибывших из других регионов нет, 41 контактный с заболевшими", - говорится в сообщении.

Число подтвержденных случаев коронавируса выросло в регионе до 5 607, из них 1 979 без клинических проявлений, выздоровел 4 591 пациент, в том числе 2 064 выписаны из стационара, 2 527 сняты с амбулаторного наблюдения на дому, умер 31 человек.

На госпитализации в настоящий момент находятся 311 человек, из них диагноз "пневмония" у 202. На карантине на дому остаются 1 933 человека, из них подтверждённых случаев коронавируса - 674.

Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.