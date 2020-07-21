https://ria.ru/20200721/1574629260.html
Гуманитарная подгруппа по Донбассу начала переговоры в видеорежиме
Гуманитарная подгруппа на переговорах по Донбассу приступила к работе в режиме видеоконференции, сообщил журналистам представитель аппарата омбудсмена... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T09:47
2020-07-21T09:47
ситуация в днр и лнр
донбасс
донецкая народная республика
в мире
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донбасс
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ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_0:0:3241:1823_1400x0_80_0_0_376a007ff136ee9fb9471ff47d5649cc.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, в мире
ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости.
Гуманитарная подгруппа на переговорах по Донбассу
приступила к работе в режиме видеоконференции, сообщил журналистам представитель аппарата омбудсмена самопровозглашенной Донецкой народной республики
.
"Началось заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Переговоры проходят в режиме видеоконференции", - сказал журналистам представитель ведомства.
Он отметил, что важнейшей темой остается освобождение и передача лиц, удерживаемых в связи с конфликтом. В частности, планируется рассмотрение вопроса о следующей фазе обмена, а также анализ текущей ситуации с прекращением уголовного преследования сторонников ДНР, освобожденных в ходе обмена пленными в декабре 2019 года и апреле 2020 года.
"Кроме этого, в повестку дня включен вопрос об организации "гуманитарных коридоров", которые позволяют пересекать линию соприкосновения гражданам в связи с гуманитарными или иным вынуждающими обстоятельствами в период карантина, введенного на период пандемии COVID-19. В числе прочего участники переговоров намерены обсудить мероприятия по обеспечению безопасности людей и должных санитарных условий в местах расположения КПВВ", - сказал представитель аппарата омбудсмена ДНР.