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Гуманитарная подгруппа по Донбассу начала переговоры в видеорежиме
Гуманитарная подгруппа на переговорах по Донбассу приступила к работе в режиме видеоконференции, сообщил журналистам представитель аппарата омбудсмена... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T09:47
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ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, в мире

Гуманитарная подгруппа по Донбассу начала переговоры в видеорежиме

09:47 21.07.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Гуманитарная подгруппа на переговорах по Донбассу приступила к работе в режиме видеоконференции, сообщил журналистам представитель аппарата омбудсмена самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Началось заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Переговоры проходят в режиме видеоконференции", - сказал журналистам представитель ведомства.
Он отметил, что важнейшей темой остается освобождение и передача лиц, удерживаемых в связи с конфликтом. В частности, планируется рассмотрение вопроса о следующей фазе обмена, а также анализ текущей ситуации с прекращением уголовного преследования сторонников ДНР, освобожденных в ходе обмена пленными в декабре 2019 года и апреле 2020 года.
"Кроме этого, в повестку дня включен вопрос об организации "гуманитарных коридоров", которые позволяют пересекать линию соприкосновения гражданам в связи с гуманитарными или иным вынуждающими обстоятельствами в период карантина, введенного на период пандемии COVID-19. В числе прочего участники переговоров намерены обсудить мероприятия по обеспечению безопасности людей и должных санитарных условий в местах расположения КПВВ", - сказал представитель аппарата омбудсмена ДНР.
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