Гуманитарная подгруппа по Донбассу начала переговоры в видеорежиме

ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Гуманитарная подгруппа на переговорах по Гуманитарная подгруппа на переговорах по Донбассу приступила к работе в режиме видеоконференции, сообщил журналистам представитель аппарата омбудсмена самопровозглашенной Донецкой народной республики

"Началось заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Переговоры проходят в режиме видеоконференции", - сказал журналистам представитель ведомства.

Он отметил, что важнейшей темой остается освобождение и передача лиц, удерживаемых в связи с конфликтом. В частности, планируется рассмотрение вопроса о следующей фазе обмена, а также анализ текущей ситуации с прекращением уголовного преследования сторонников ДНР, освобожденных в ходе обмена пленными в декабре 2019 года и апреле 2020 года.