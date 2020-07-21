https://ria.ru/20200721/1574629208.html
РПЦ: пожертвований на продукты стало меньше
В Русской православной церкви в период с 14 по 20 июля зафиксировали сокращение пожертвований на продукты, при этом количество просьб об оказании продуктовой... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T10:00
2020-07-21T10:00
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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еда, религия, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, самарская область, общество
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. В Русской православной церкви в период с 14 по 20 июля зафиксировали сокращение пожертвований на продукты, при этом количество просьб об оказании продуктовой помощи остается неизменно высоким, следует из сообщения синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению, опубликованного на сайте РПЦ.
"Сократилось количество пожертвований на продукты для нуждающихся. Сбор средств организован синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению и идет на сайте Милосердие.ru. При этом количество запросов о помощи не уменьшается", - говорится в сообщении.
Синодальный отдел, отмечается в сообщении, продолжает распределять помощь по епархиям РПЦ – в некоторых продуктовые наборы уже закупили и раздали. Так, например, 200 тысяч рублей направили в Отрадненскую епархии (Самарская область).
"На них в епархии закупили 240 наборов с продуктами и передали нуждающимся. Помощь передавалась не только подопечным церковных благотворительных проектов, но и тем, кто стоит на учете в городских и сельских социальных службах", - рассказали в синодальном отделе.