РПЦ: пожертвований на продукты стало меньше

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. В Русской православной церкви в период с 14 по 20 июля зафиксировали сокращение пожертвований на продукты, при этом количество просьб об оказании продуктовой помощи остается неизменно высоким, следует из сообщения синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению, опубликованного на сайте РПЦ.

"Сократилось количество пожертвований на продукты для нуждающихся. Сбор средств организован синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению и идет на сайте Милосердие.ru. При этом количество запросов о помощи не уменьшается", - говорится в сообщении.

Синодальный отдел, отмечается в сообщении, продолжает распределять помощь по епархиям РПЦ – в некоторых продуктовые наборы уже закупили и раздали. Так, например, 200 тысяч рублей направили в Отрадненскую епархии (Самарская область).