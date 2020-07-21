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В ОНФ попросили наказать водителя, задавившего собаку в Подмосковье
Общероссийский народный фронт обратился в МВД РФ с просьбой проверить инцидент с наездом водителя на собаку в Подмосковье и в случае подтверждения наказать... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T09:45
общероссийский народный фронт
московская область (подмосковье)
общество
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353
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общероссийский народный фронт, московская область (подмосковье), общество

В ОНФ попросили наказать водителя, задавившего собаку в Подмосковье

09:45 21.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОНФ
ОНФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ОНФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Общероссийский народный фронт обратился в МВД РФ с просьбой проверить инцидент с наездом водителя на собаку в Подмосковье и в случае подтверждения наказать виновного в гибели животного, сообщили в пресс-службе движения.
В ОНФ рассказали, что инцидент произошел на парковке спортивно-развлекательного комплекса в Подмосковье. Автомобилист наехал на спящую собаку, что подтверждает запись с камеры видеонаблюдения. Не остановившись, водитель скрылся с места преступления. Животное скончалось от многочисленных травм.
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"Мы будем взаимодействовать с зоозащитниками по юридическим вопросам, и уже отправили запрос в МВД. Если подтвердится факт жестокого обращения – максимальное наказание составляет до 3 лет лишения свободы", - цитирует пресс-служба слова руководителя Бюро расследований ОНФ Валерия Алексеева.
К участию в этой истории уже подключились зоозащитники. Так, огласке случай придала директор Ассоциации организаций и граждан по гуманному отношению к животным "Благополучие животных" Мария Лежнева. Она же обратилась в Бюро расследований ОНФ с просьбой обратить внимание на ситуацию.
"В случае с погибшей собакой в Подмосковье самое страшное то, что водитель, совершивший наезд на мирно спящее животное, не остановился, не оказал помощь и проявил полное равнодушие. Мы надеемся, что наши партнеры-зоозащитники с помощью ОНФ смогут добиться верного разрешения этого случая", - прокомментировала инцидент руководитель департамента развития общественных инициатив ОНФ Елена Мильто.
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Общероссийский народный фронтМосковская область (Подмосковье)Общество
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