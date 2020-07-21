В ОНФ попросили наказать водителя, задавившего собаку в Подмосковье

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Общероссийский народный фронт обратился в МВД РФ с просьбой проверить инцидент с наездом водителя на собаку в Общероссийский народный фронт обратился в МВД РФ с просьбой проверить инцидент с наездом водителя на собаку в Подмосковье и в случае подтверждения наказать виновного в гибели животного, сообщили в пресс-службе движения.

ОНФ рассказали, что инцидент произошел на парковке спортивно-развлекательного комплекса в Подмосковье. Автомобилист наехал на спящую собаку, что подтверждает запись с камеры видеонаблюдения. Не остановившись, водитель скрылся с места преступления. Животное скончалось от многочисленных травм.

"Мы будем взаимодействовать с зоозащитниками по юридическим вопросам, и уже отправили запрос в МВД. Если подтвердится факт жестокого обращения – максимальное наказание составляет до 3 лет лишения свободы", - цитирует пресс-служба слова руководителя Бюро расследований ОНФ Валерия Алексеева.

К участию в этой истории уже подключились зоозащитники. Так, огласке случай придала директор Ассоциации организаций и граждан по гуманному отношению к животным "Благополучие животных" Мария Лежнева. Она же обратилась в Бюро расследований ОНФ с просьбой обратить внимание на ситуацию.