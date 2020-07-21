https://ria.ru/20200721/1574629037.html
Онколог объяснила пользу воды для кишечника
Врач-онколог Елена Смирнова рассказала о пользе воды для здоровья кишечника. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T09:43
2020-07-21T11:30
елена смирнова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/100398/13/1003981317_0:181:2000:1306_1400x0_80_0_0_f1cf57e19b8ac1381127a0b7ac58e5f2.jpg
https://ria.ru/20200427/1570610071.html
https://ria.ru/20200710/1574146735.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/100398/13/1003981317_0:181:2000:1306_1400x0_80_0_0_f1cf57e19b8ac1381127a0b7ac58e5f2.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/100398/13/1003981317_115:0:1886:1328_1400x0_80_0_0_79e440e7b475d9746a1a3feb5af4cd03.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/100398/13/1003981317_326:84:1570:1328_1400x0_80_0_0_9923eb1f9d00a611c0562ffd1e8eea3d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елена смирнова, общество
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости.
Врач-онколог Елена Смирнова
рассказала о пользе воды для здоровья кишечника.
По ее словам, с помощью воды кровь доставляет к клеткам питательные вещества и кислород, а также помогает выводить из организма токсины.
Кроме того, изменение питьевого режима помогает бороться с запорами, отметила врач.
"Между тем часто вполне здоровые психически пациенты говорят мне, что не хотят пить. А если не будут себя заставлять — могут не пить вообще", — написала она в Instagram
.
Смирнова раскритиковала такой подход и подчеркнула, что организм постоянно теряет влагу, особенно летом, поэтому восполнять ее запасы очень важно.
Говоря о норме потребления воды, она порекомендовала ориентироваться на чувство жажды.
"Когда организм чувствует нехватку жидкости, он посылает в мозг сигнал, и мы чувствуем жажду. Это единственный критерий того, когда и сколько надо пить", — заключила специалист.