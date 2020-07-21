Онколог объяснила пользу воды для кишечника

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Врач-онколог Врач-онколог Елена Смирнова рассказала о пользе воды для здоровья кишечника.

По ее словам, с помощью воды кровь доставляет к клеткам питательные вещества и кислород, а также помогает выводить из организма токсины.

Кроме того, изменение питьевого режима помогает бороться с запорами, отметила врач.

"Между тем часто вполне здоровые психически пациенты говорят мне, что не хотят пить. А если не будут себя заставлять — могут не пить вообще", — написала она в Instagram

Смирнова раскритиковала такой подход и подчеркнула, что организм постоянно теряет влагу, особенно летом, поэтому восполнять ее запасы очень важно.

Говоря о норме потребления воды, она порекомендовала ориентироваться на чувство жажды.