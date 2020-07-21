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Онколог объяснила пользу воды для кишечника
Врач-онколог Елена Смирнова рассказала о пользе воды для здоровья кишечника. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T11:30
елена смирнова
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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елена смирнова, общество

Онколог объяснила пользу воды для кишечника

09:43 21.07.2020 (обновлено: 11:30 21.07.2020)
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© Fotolia / bigfoot Стакан с минеральной водой
Стакан с минеральной водой
© Fotolia / bigfoot
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Врач-онколог Елена Смирнова рассказала о пользе воды для здоровья кишечника.
По ее словам, с помощью воды кровь доставляет к клеткам питательные вещества и кислород, а также помогает выводить из организма токсины.
Кроме того, изменение питьевого режима помогает бороться с запорами, отметила врач.
"Между тем часто вполне здоровые психически пациенты говорят мне, что не хотят пить. А если не будут себя заставлять — могут не пить вообще", — написала она в Instagram.
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Смирнова раскритиковала такой подход и подчеркнула, что организм постоянно теряет влагу, особенно летом, поэтому восполнять ее запасы очень важно.
Говоря о норме потребления воды, она порекомендовала ориентироваться на чувство жажды.
"Когда организм чувствует нехватку жидкости, он посылает в мозг сигнал, и мы чувствуем жажду. Это единственный критерий того, когда и сколько надо пить", — заключила специалист.
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