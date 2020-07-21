Дегтярев напомнил о риске распространения коронавируса в Хабаровском крае

"Есть тревожные сигналы, есть опасения, что пандемия в Хабаровском крае может в очередной раз продемонстрировать свою агрессию. Я хотел бы призвать всех соблюдать социальную дистанцию. Вирус очень коварный, он очень контагиозный, передается мгновенно. Лично я из своей записной книжки уже потерял 10 человек", - сказал Дегтярев в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее власти края говорили, что рассматривается возможность возврата к ограничительным мероприятиям из-за коронавируса, которые ранее были отменены. Отмечалось, что около 90% мест в COVID-госпиталях Хабаровска заняты заболевшими, их число ежедневно увеличивается на 100 человек. На сайте стопкоронавирус.рф сообщалось, что число новых случаев коронавируса в Хабаровском крае растет уже 10 недель, в регионе заняты 65% коек. Согласно статистике оперативного штаба, среди всех регионов России только у Хабаровского края наблюдается тенденция постоянного увеличения заболеваемости. В понедельник власти заявили, что Хабаровскому краю потребуется организовать в больницах 400 дополнительных мест.