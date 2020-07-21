Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200721/1574628943.html
Дегтярев напомнил о риске распространения коронавируса в Хабаровском крае
Новый врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев по прилету в Хабаровск напомнил о риске распространения коронавируса в регионе. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T09:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
михаил дегтярев
здоровье - общество
госдума рф
владимир путин
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156244/13/1562441339_0:195:2610:1663_1400x0_80_0_0_bd7ef37da4cc1cff1a8af1578dfa3a30.jpg
1
москва
хабаровск
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156244/13/1562441339_0:195:2610:1663_1400x0_80_0_0_bd7ef37da4cc1cff1a8af1578dfa3a30.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156244/13/1562441339_0:0:2610:1958_1400x0_80_0_0_8b27e987415fb3a524bddd08a446ea5d.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156244/13/1562441339_286:0:2333:2047_1400x0_80_0_0_888383f349727e4b3ad282886c4c4ca6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил дегтярев, здоровье - общество, госдума рф, владимир путин, москва, хабаровск, хабаровский край, общество

Дегтярев напомнил о риске распространения коронавируса в Хабаровском крае

09:41 21.07.2020
315
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Михаил Дегтярев. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Новый врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев по прилету в Хабаровск напомнил о риске распространения коронавируса в регионе.
В понедельник президент РФ Владимир Путин назначил депутата Госдумы Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Дегтярев во вторник днем прибыл в Хабаровск авиарейсом из Москвы.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
"Есть тревожные сигналы, есть опасения, что пандемия в Хабаровском крае может в очередной раз продемонстрировать свою агрессию. Я хотел бы призвать всех соблюдать социальную дистанцию. Вирус очень коварный, он очень контагиозный, передается мгновенно. Лично я из своей записной книжки уже потерял 10 человек", - сказал Дегтярев в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее власти края говорили, что рассматривается возможность возврата к ограничительным мероприятиям из-за коронавируса, которые ранее были отменены. Отмечалось, что около 90% мест в COVID-госпиталях Хабаровска заняты заболевшими, их число ежедневно увеличивается на 100 человек. На сайте стопкоронавирус.рф сообщалось, что число новых случаев коронавируса в Хабаровском крае растет уже 10 недель, в регионе заняты 65% коек. Согласно статистике оперативного штаба, среди всех регионов России только у Хабаровского края наблюдается тенденция постоянного увеличения заболеваемости. В понедельник власти заявили, что Хабаровскому краю потребуется организовать в больницах 400 дополнительных мест.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
341114
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил ДегтяревЗдоровье - ОбществоГосдума РФВладимир ПутинМоскваХабаровскХабаровский крайОбщество
Рекомендуем
Аргентина
В Аргентине не примут новый план кредиторов по реструктуризации долга
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский расширил полномочия посла Украины в США
Автомобили скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
В московском центре "Вороновское" лечатся 217 пациентов с коронавирусом
Стакан с минеральной водой
Онколог объяснила пользу воды для кишечника
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Филатовской больнице в Москве лечатся более 400 пациентов с COVID-19
Сотрудники полиции Панамы
В Панаме суд заключил под стражу обвиняемого в убийстве семи человек
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук
Мэр Хабаровска призвал прекратить митинги
Михаил Дегтярев
Врио главы Хабаровского края представили правительству региона
Корабли Тихоокеанского флота заняли свои места в парадном строю в бухте Золотой Рог во Владивостоке
Парадный строй кораблей ТОФ формируют в бухте Золотой Рог
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель оценила соглашение по фонду восстановления Евросоюза
Михаил Дегтярев
Дегтярев оценил обстановку в Хабаровске
Вид на международный аэропорт Хабаровск-Новый
Аэропорт Хабаровска "заминировали" перед приездом нового врио губернатора
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук
Мэр Хабаровска раскритиковал митинги в городе
ОНФ
В ОНФ попросили наказать водителя, задавившего собаку в Подмосковье
Михаил Дегтярев
Пресс-конференцию врио главы Хабаровского края Дегтярева перенесли
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:47Путин поручил в приоритетном порядке выделять средства на наццели
11:47Полиция не имеет данных о пострадавших при захвате заложников в Луцке
11:46Путин поручил правительству представить план и скорректировать нацпроекты
11:45В Петербурге привлекли за хулиганство девушку, осквернившую Вечный огонь
11:41В Минске началось заседание по иску турецкого бизнесмена к Цепкало
11:41Снижение бедности в России установили показателем национальных целей
11:41В Госдуме оценили расширение санкций США против "Северного потока — 2"
11:38После падения роуп-джамперов со скалы в Приморье организована проверка
11:37Кадыров пригласил Помпео в Чечню в ответ на включение в "черный список"
11:37Митрополит Иларион: "Беспечное отношение" к COVID-19 в лавре огорчает
11:37Путин поставил задачу повысить продолжительность жизни до 78 лет
11:36СПЧ направил в Госдуму предложения по статусу особо охраняемых территорий
11:33В Госдуму внесли проект о порядке обезличивания персональных данных
11:33Представитель Сербской церкви епископ Антоний награжден орденом Дружбы
11:32Число умерших пациентов с коронавирусом в Тверской области достигло 120
11:30Ученые нашли настоящую причину появления мурашек на коже
11:30В Госдуме прокомментировали заявление об украинском происхождении богов
11:30РБК составил рейтинг регионов по качеству жизни
11:30Названа причина скандального ухода Федора Добронравова из Театра сатиры
11:30Путин подписал указ о национальных целях развития до 2030 года
Лента новостейМолния