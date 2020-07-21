В Аргентине не примут новый план кредиторов по реструктуризации долга

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 июл - РИА Новости. Власти Власти Аргентины не примут новое предложение основных кредиторов по реструктуризации госдолга, поскольку это бы привело к большим рискам для страны, заявил министр экономики Мартин Гусман.

Ранее в понедельник три основные группы держателей долга Аргентины отказались от предложений правительства страны по его реструктуризации, пообещав выдвинуть собственные идеи.

По словам Гусмана, это решение групп Ad Hoc, ACC и Exchange было ожидаемым, они и ранее высказывали несогласие с политикой властей Аргентины. "Надеемся, что эта группа использует это время (до 4 августа - ред.), чтобы подумать. Они знали, что берут риск на себя. То, о чем мы их просим, означает, что они просто заработают меньше", - сказал министр в интервью телеканалу TN.

"То, что они просят, подразумевает больший уровень безработицы и страдания для людей, это означает необходимость корректировать пенсии, а это то, что мы не собираемся делать", - добавил Гусман.

Министр подчеркнул, что Аргентина не хочет брать на себя обязательства, которые не сможет выполнить, и отметил, что выдвинутое правительством предложение по реструктуризации является окончательным.