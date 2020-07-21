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В Аргентине не примут новый план кредиторов по реструктуризации долга
Власти Аргентины не примут новое предложение основных кредиторов по реструктуризации госдолга, поскольку это бы привело к большим рискам для страны, заявил... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T09:41
аргентина
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аргентина, в мире

В Аргентине не примут новый план кредиторов по реструктуризации долга

09:41 21.07.2020
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© AP Photo / Alejandro MadrilАргентина
Аргентина
© AP Photo / Alejandro Madril
Аргентина. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 21 июл - РИА Новости. Власти Аргентины не примут новое предложение основных кредиторов по реструктуризации госдолга, поскольку это бы привело к большим рискам для страны, заявил министр экономики Мартин Гусман.
Ранее в понедельник три основные группы держателей долга Аргентины отказались от предложений правительства страны по его реструктуризации, пообещав выдвинуть собственные идеи.
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По словам Гусмана, это решение групп Ad Hoc, ACC и Exchange было ожидаемым, они и ранее высказывали несогласие с политикой властей Аргентины. "Надеемся, что эта группа использует это время (до 4 августа - ред.), чтобы подумать. Они знали, что берут риск на себя. То, о чем мы их просим, означает, что они просто заработают меньше", - сказал министр в интервью телеканалу TN.
"То, что они просят, подразумевает больший уровень безработицы и страдания для людей, это означает необходимость корректировать пенсии, а это то, что мы не собираемся делать", - добавил Гусман.
Министр подчеркнул, что Аргентина не хочет брать на себя обязательства, которые не сможет выполнить, и отметил, что выдвинутое правительством предложение по реструктуризации является окончательным.
Аргентина не выплатила 22 мая проценты по облигациям в размере 503 миллиона долларов, она оказалась в состоянии уже девятого для страны дефолта, который юридически до сих пор не объявлен. Власти предложили кредиторам план, предусматривающий отсутствие платежей по долгу в течение трех лет, сокращение на 62% объема выплачиваемых процентов, а также списание части самого долга.
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