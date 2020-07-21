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В московском центре "Вороновское" лечатся 217 пациентов с коронавирусом
Почти 220 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от коронавируса, сообщил главврач центра Сергей Переходов. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T09:39
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В московском центре "Вороновское" лечатся 217 пациентов с коронавирусом

09:39 21.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевАвтомобили скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Автомобили скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
Автомобили скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское". Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Почти 220 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от коронавируса, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 21 июля состоит на лечении 217 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 214, подтверждённых с COVID – 217, с кислородной поддержкой – 147, на ИВЛ – семь", - написал он в Facebook.
Главврач отметил что за сутки поступили 14 пациентов, 17 выписаны.
"Вчера умер мужчина в возрасте 43 лет с положительным COVID", - добавил Переходов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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