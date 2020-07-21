В Панаме суд заключил под стражу обвиняемого в убийстве семи человек

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Суд Суд Панамы заключил под стражу человека, обвиняемого в убийстве семи молодых людей в провинции Колон на севере страны, сообщает прокуратура латиноамериканской республики.

Отмечается, что расследование началось в субботу, после того как на побережье озера Гатун в провинции Колон были обнаружены семь жертв, среди них четыре девушки и трое юношей в возрасте от 15 до 22 лет.

"В ходе заседания, состоявшегося 20 июля 2020 года, в соответствии с ходатайством Отдела убийств региональной прокуратуры (провинции – ред.) Колон, было издано постановление о предварительном заключении для лица в возрасте 18 лет, обвиняемого в массовом убийстве семи молодых людей в лесной местности в секторе Эспинар, провинция Колон … Данному лицу были предъявлены обвинения в убийстве, фемициде, ограблении с отягчающими обстоятельствами и лишении свободы", - говорится в заявлении прокуратуры в Twitter.