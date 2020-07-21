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В Панаме суд заключил под стражу обвиняемого в убийстве семи человек
Суд Панамы заключил под стражу человека, обвиняемого в убийстве семи молодых людей в провинции Колон на севере страны, сообщает прокуратура латиноамериканской... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T09:38
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панама, в мире

В Панаме суд заключил под стражу обвиняемого в убийстве семи человек

09:38 21.07.2020
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© AP Photo / Arnulfo FrancoСотрудники полиции Панамы
Сотрудники полиции Панамы
© AP Photo / Arnulfo Franco
Сотрудники полиции Панамы. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Суд Панамы заключил под стражу человека, обвиняемого в убийстве семи молодых людей в провинции Колон на севере страны, сообщает прокуратура латиноамериканской республики.
Отмечается, что расследование началось в субботу, после того как на побережье озера Гатун в провинции Колон были обнаружены семь жертв, среди них четыре девушки и трое юношей в возрасте от 15 до 22 лет.
"В ходе заседания, состоявшегося 20 июля 2020 года, в соответствии с ходатайством Отдела убийств региональной прокуратуры (провинции – ред.) Колон, было издано постановление о предварительном заключении для лица в возрасте 18 лет, обвиняемого в массовом убийстве семи молодых людей в лесной местности в секторе Эспинар, провинция Колон … Данному лицу были предъявлены обвинения в убийстве, фемициде, ограблении с отягчающими обстоятельствами и лишении свободы", - говорится в заявлении прокуратуры в Twitter.
Издание Prensa ранее сообщало, что в пятницу группа из 13 человек отправилась на озеро Гатун, однако семь из них не вернулись домой. В результате поисков были обнаружены тела семи пропавших. В воскресенье сообщалось, что полиция задержала подозреваемого в совершении убийств.
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