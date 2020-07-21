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Парадный строй кораблей ТОФ формируют в бухте Золотой Рог
Формирование парадного строя кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) для празднования Дня ВМФ России началось в акватории бухты Золотой Рог, сообщает начальник... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T09:36
николай воскресенский (флот)
тихоокеанский флот вмф россии
владивосток
безопасность
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николай воскресенский (флот), тихоокеанский флот вмф россии, владивосток, безопасность

Парадный строй кораблей ТОФ формируют в бухте Золотой Рог

09:36 21.07.2020
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© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов / Перейти в фотобанкКорабли Тихоокеанского флота заняли свои места в парадном строю в бухте Золотой Рог во Владивостоке
Корабли Тихоокеанского флота заняли свои места в парадном строю в бухте Золотой Рог во Владивостоке
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
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Корабли Тихоокеанского флота заняли свои места в парадном строю в бухте Золотой Рог во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - РИА Новости. Формирование парадного строя кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) для празднования Дня ВМФ России началось в акватории бухты Золотой Рог, сообщает начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) Николай Воскресенский.
"Во Владивостоке в акватории бухты Золотой Рог началось формирование парадного строя кораблей ТОФ для празднования Дня Военно-морского флота России. Впервые в новейшей истории Тихоокеанского флота парад в День ВМФ пройдёт не в Амурском заливе, а в главной бухте столицы Приморского края", - сообщил Воскресенский.
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Он добавил, что первым место в парадном строю занял самый молодой корабль Тихоокеанского флота – корвет "Громкий". Его постановку на парадные бочки обеспечили три буксира отряда вспомогательных судов ТОФ. Всего в торжествах будет задействовано семь боевых кораблей.
"Возглавит строй флагман Тихоокеанского флота Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг", место за ним в парадной линии займут большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", малый противолодочный корабль "Кореец", ракетный катер "Р-18", базовый тральщик "БТ-100" и дизельная подводная лодка", - говорится в сообщении. По информации ТОФ, формирование парадного строя кораблей во Владивостоке завершится 23 июля.
День Военно-морского флота (ВМФ) отмечается в России в последнее воскресенье июля. Ранее флот сообщал, что в этом году из-за карантинных мер военно-спортивный праздник с демонстрацией боевых возможностей сил флота и театрализованное представление не планируются, но пройдет парад кораблей.
Ранее парады в Золотом Роге не проводили из-за активного трафика гражданских судов, праздничные мероприятия в День ВМФ проходили в Амурском заливе. Исключение было сделано лишь в 2015 году для морского парада в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Николай Воскресенский (флот)Тихоокеанский флот ВМФ РоссииВладивостокБезопасность
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