Парадный строй кораблей ТОФ формируют в бухте Золотой Рог

Корабли Тихоокеанского флота заняли свои места в парадном строю в бухте Золотой Рог во Владивостоке. Архивное фото

Корабли Тихоокеанского флота заняли свои места в парадном строю в бухте Золотой Рог во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 21 июл - РИА Новости. Формирование парадного строя кораблей Тихоокеанского флота ( Формирование парадного строя кораблей Тихоокеанского флота ( ТОФ ) для празднования Дня ВМФ России началось в акватории бухты Золотой Рог, сообщает начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) Николай Воскресенский

"Во Владивостоке в акватории бухты Золотой Рог началось формирование парадного строя кораблей ТОФ для празднования Дня Военно-морского флота России. Впервые в новейшей истории Тихоокеанского флота парад в День ВМФ пройдёт не в Амурском заливе, а в главной бухте столицы Приморского края", - сообщил Воскресенский.

Он добавил, что первым место в парадном строю занял самый молодой корабль Тихоокеанского флота – корвет "Громкий". Его постановку на парадные бочки обеспечили три буксира отряда вспомогательных судов ТОФ. Всего в торжествах будет задействовано семь боевых кораблей.

"Возглавит строй флагман Тихоокеанского флота Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг", место за ним в парадной линии займут большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", малый противолодочный корабль "Кореец", ракетный катер "Р-18", базовый тральщик "БТ-100" и дизельная подводная лодка", - говорится в сообщении. По информации ТОФ, формирование парадного строя кораблей во Владивостоке завершится 23 июля.

День Военно-морского флота (ВМФ) отмечается в России в последнее воскресенье июля. Ранее флот сообщал, что в этом году из-за карантинных мер военно-спортивный праздник с демонстрацией боевых возможностей сил флота и театрализованное представление не планируются, но пройдет парад кораблей.