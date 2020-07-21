Меркель оценила соглашение по фонду восстановления Евросоюза

"Нет, я не сожалею об этом (уступках - ред.). Я думаю, что нужно смотреть на то, что в одной группе стран не были воодушевлены этим новым методом совместной работы - они могли себе представить гарантии, но не субсидии. То, что мы теперь пришли к соглашению, в котором больше субсидий, чем гарантий, я считаю верным ответом на вызов, перед которым мы стоим из-за пандемии. Это значит также готовность к компромиссу, поскольку мы пошли на этот компромисс, они также ответственны", - заявила Меркель на пресс-конференции по итогам саммита.