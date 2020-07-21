Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200721/1574628630.html
Меркель оценила соглашение по фонду восстановления Евросоюза
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не сожалеет об уступках, которые были сделаны в отношении требований ряда стран по фонду восстановления ЕС, по ее... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T09:34
еврокомиссия
ангела меркель
швеция
европа
австрия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156332/18/1563321889_0:0:3217:1810_1400x0_80_0_0_b937242e9009824151816db6636cfc44.jpg
https://ria.ru/20200721/1574626362.html
https://ria.ru/20200721/1574626502.html
швеция
европа
австрия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156332/18/1563321889_0:0:3217:1810_1400x0_80_0_0_b937242e9009824151816db6636cfc44.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156332/18/1563321889_486:0:3217:2048_1400x0_80_0_0_294e1047aec03a8e3624a082ae1a8bd1.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156332/18/1563321889_1043:0:3091:2048_1400x0_80_0_0_dcf62412f172cf7d7c5e1362c13469b3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
еврокомиссия, ангела меркель, швеция, европа, австрия, в мире

Меркель оценила соглашение по фонду восстановления Евросоюза

09:34 21.07.2020
381
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не сожалеет об уступках, которые были сделаны в отношении требований ряда стран по фонду восстановления ЕС, по ее словам, страны достигли "болезненного, но ответственного" компромисса.
В ночь на понедельник в Брюсселе завершился саммит лидеров ЕС, который длился с пятницы. Лидеры обсуждали бюджет и фонд восстановления экономики Европы от кризиса, вызванного пандемией. Еврокомиссия предлагала 500 миллиардов из фонда реализовать как субсидии, 250 миллиардов как займы. В итоге под давлением "экономной четверки" - Нидерланды, Дания, Швеция и Австрия - конфигурация фонда выглядит иначе: 390 миллиардов евро как субсидии, 360 миллиардов как займы.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
08:34
В ЕС продолжат обсуждать увязку финансов с принципами верховенства права
"Нет, я не сожалею об этом (уступках - ред.). Я думаю, что нужно смотреть на то, что в одной группе стран не были воодушевлены этим новым методом совместной работы - они могли себе представить гарантии, но не субсидии. То, что мы теперь пришли к соглашению, в котором больше субсидий, чем гарантий, я считаю верным ответом на вызов, перед которым мы стоим из-за пандемии. Это значит также готовность к компромиссу, поскольку мы пошли на этот компромисс, они также ответственны", - заявила Меркель на пресс-конференции по итогам саммита.
По ее словам, страны, которые пошли на уступки, будут выплачивать большую часть субсидий, направляемых в наиболее пострадавшие регионы. Она назвала компромисс "болезненным, но очень ответственным".
Меркель также отметила, что сегодня, во времена пандемии, "если посмотреть на глобальный уровень, то многосторонняя политика действительно испытывает давление". "Европа со всеми 27 странами-членами показала, что именно в такой момент, когда мы стоим перед вызовом, еще не проявившимся полностью в том, как он повлияет на экономику - это будет ясно в ближайшие месяцы, - что она может действовать", - заявила Меркель.
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
08:43
Евросоюз выделит Греции 32 миллиарда евро на восстановление экономики
230111
Обсудить 0
ЕврокомиссияАнгела МеркельШвецияЕвропаАвстрияВ мире
Рекомендуем
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Фальков считает, что ведущие университеты должны быть интернациональными
Обломки тактического БПЛА, принадлежащего Армении и уничтоженного вооруженными силами Азербайджана
Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении двух беспилотников Армении
Корабли Тихоокеанского флота заняли свои места в парадном строю в бухте Золотой Рог во Владивостоке
Парадный строй кораблей ТОФ формируют в бухте Золотой Рог
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский расширил полномочия посла Украины в США
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Эксперт оценил результаты саммита лидеров Евросоюза
Здание конгресса США
Палата представителей одобрила усиление санкций по "Северному потоку — 2"
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Маас обсудит с главой МИД Британии, что делать с "влиянием России"
Аргентина
В Аргентине не примут новый план кредиторов по реструктуризации долга
Сотрудники полиции Панамы
В Панаме суд заключил под стражу обвиняемого в убийстве семи человек
Участники марша в честь годовщины создания дивизии СС Галичина
Историк из Киева заявил об украинском происхождении богов
Автомобили скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
В московском центре "Вороновское" лечатся 217 пациентов с коронавирусом
Флаги стран-участников БРИКС
Новый банк развития БРИКС выделил Бразилии кредит для борьбы с COVID-19
Михаил Дегтярев
Дегтярев напомнил о риске распространения коронавируса в Хабаровском крае
Стакан с минеральной водой
Онколог объяснила пользу воды для кишечника
Руслан Стефанчук
Вице-спикер Рады оценил исполнение президентских обещаний Зеленского
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:46Путин поручил правительству представить план и скорректировать нацпроекты
11:45В Петербурге привлекли за хулиганство девушку, осквернившую Вечный огонь
11:41В Минске началось заседание по иску турецкого бизнесмена к Цепкало
11:41Снижение бедности в России установили показателем национальных целей
11:41В Госдуме оценили расширение санкций США против "Северного потока — 2"
11:38После падения роуп-джамперов со скалы в Приморье организована проверка
11:37Кадыров пригласил Помпео в Чечню в ответ на включение в "черный список"
11:37Митрополит Иларион: "Беспечное отношение" к COVID-19 в лавре огорчает
11:37Путин поставил задачу повысить продолжительность жизни до 78 лет
11:36СПЧ направил в Госдуму предложения по статусу особо охраняемых территорий
11:33В Госдуму внесли проект о порядке обезличивания персональных данных
11:33Представитель Сербской церкви епископ Антоний награжден орденом Дружбы
11:32Число умерших пациентов с коронавирусом в Тверской области достигло 120
11:30Ученые нашли настоящую причину появления мурашек на коже
11:30В Госдуме прокомментировали заявление об украинском происхождении богов
11:30РБК составил рейтинг регионов по качеству жизни
11:30Названа причина скандального ухода Федора Добронравова из Театра сатиры
11:30Путин подписал указ о национальных целях развития до 2030 года
11:26В КБР рассказали о новых случаях коронавируса
11:24В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 198
Лента новостейМолния