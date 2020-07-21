Фальков считает, что ведущие университеты должны быть интернациональными

НОВОСИБИРСК, 21 июл – РИА Новости. Ведущие российские университеты должны быть интернациональны, однако традиционные валовые показатели приема иностранцев мало что дают стране и ее экономике, заявил глава Ведущие российские университеты должны быть интернациональны, однако традиционные валовые показатели приема иностранцев мало что дают стране и ее экономике, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков во вторник на совещании с руководителями вузов Сибирского федерального округа.

Министр пояснил, что интернационализация должна в равной степени быть присуща всем участникам новой программы стратегического академического лидерства, так как настоящий университет является международным в образовании, исследованиях, инновационной деятельности и так далее. Однако в критериях нет традиционного "линейного показателя", ориентированного на прием иностранцев.

"Мы считаем, что надо сместить акценты от приема иностранцев вообще… Опыт мы накопили, но эти валовые показатели, на мой взгляд, мало что дают стране и далеко не всегда они что-то дают регионам. Количество иностранцев это палка о двух концах. С одной стороны – это признак интернационализации вуза, а с другой стороны это и большое количество вопросов в регионах, насколько их принимает социум, насколько они делают серьезный вклад в развитие социума", - сказал Фальков.

Глава Минобрнауки РФ отметил, что в связи с этим в новую программу введен критерий прием в магистратуры будущих Национальных исследовательских и Национальных опорных университетов (НИУ и НОУ) студентов из 500 лучших вузов мира.

"Мы считаем, что важно посмотреть на качество иностранцев, чтобы они не просто к нам поступали, а чтобы они делали вклад в развитие страны, в экономику. Это существенная корректировка самой программы. Также как мы отказались от гипертрофированного внимания к наукометрии, к рейтингам. Они сейчас скорее дополнительный критерий", - сказал он.