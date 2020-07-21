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Фальков считает, что ведущие университеты должны быть интернациональными
Ведущие российские университеты должны быть интернациональны, однако традиционные валовые показатели приема иностранцев мало что дают стране и ее экономике,... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T09:35
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валерий фальков
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
образование - общество
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
навигатор абитуриента, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), образование - общество, общество

Фальков считает, что ведущие университеты должны быть интернациональными

09:33 21.07.2020 (обновлено: 09:35 21.07.2020)
296
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 21 июл – РИА Новости. Ведущие российские университеты должны быть интернациональны, однако традиционные валовые показатели приема иностранцев мало что дают стране и ее экономике, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков во вторник на совещании с руководителями вузов Сибирского федерального округа.
Министр пояснил, что интернационализация должна в равной степени быть присуща всем участникам новой программы стратегического академического лидерства, так как настоящий университет является международным в образовании, исследованиях, инновационной деятельности и так далее. Однако в критериях нет традиционного "линейного показателя", ориентированного на прием иностранцев.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
09:14
Фальков рассказал о программе академического лидерства для вузов
"Мы считаем, что надо сместить акценты от приема иностранцев вообще… Опыт мы накопили, но эти валовые показатели, на мой взгляд, мало что дают стране и далеко не всегда они что-то дают регионам. Количество иностранцев это палка о двух концах. С одной стороны – это признак интернационализации вуза, а с другой стороны это и большое количество вопросов в регионах, насколько их принимает социум, насколько они делают серьезный вклад в развитие социума", - сказал Фальков.
Глава Минобрнауки РФ отметил, что в связи с этим в новую программу введен критерий прием в магистратуры будущих Национальных исследовательских и Национальных опорных университетов (НИУ и НОУ) студентов из 500 лучших вузов мира.
"Мы считаем, что важно посмотреть на качество иностранцев, чтобы они не просто к нам поступали, а чтобы они делали вклад в развитие страны, в экономику. Это существенная корректировка самой программы. Также как мы отказались от гипертрофированного внимания к наукометрии, к рейтингам. Они сейчас скорее дополнительный критерий", - сказал он.
Ранее Минобрнауки РФ разработало и представило программу стратегического академического лидерства, в основу которой легли принципы интеграции и кооперации научных и образовательных организаций, а также принципы конкуренции и открытости. Отбор вузов для участия в новой программе начнется в конце сентября, всего отберут не менее 100 университетов.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
15 июля, 14:48
Фальков: творческие вузы могут войти в программу академического лидерства
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Навигатор абитуриентаВалерий ФальковМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Образование - ОбществоОбщество
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