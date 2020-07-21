https://ria.ru/20200721/1574628509.html
Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении двух беспилотников Армении
Министерство обороны Азербайджана заявило, что уничтожило два беспилотника ВС Армении. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T09:33
2020-07-21T09:33
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
азербайджан, армения, в мире
БАКУ, 21 июл – РИА Новости.
Министерство обороны Азербайджана
заявило, что уничтожило два беспилотника ВС Армении
.
"Двадцать первого июля подразделения вооруженных сил Армении, используя тактические беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в 00.30 (23.30 мск), предприняли попытку осуществить разведывательные полеты над позициями подразделений азербайджанской армии в направлении Агдамского района фронта, а в 08.45 (07.45 мск) утра над позициями в направлении Товузского района армяно-азербайджанской государственной границы. Оба БПЛА противника были немедленно обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО ВВС Азербайджана", - сообщает военное ведомство.
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.