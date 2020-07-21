Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении двух беспилотников Армении

БАКУ, 21 июл – РИА Новости. Министерство обороны Министерство обороны Азербайджана заявило, что уничтожило два беспилотника ВС Армении

"Двадцать первого июля подразделения вооруженных сил Армении, используя тактические беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в 00.30 (23.30 мск), предприняли попытку осуществить разведывательные полеты над позициями подразделений азербайджанской армии в направлении Агдамского района фронта, а в 08.45 (07.45 мск) утра над позициями в направлении Товузского района армяно-азербайджанской государственной границы. Оба БПЛА противника были немедленно обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО ВВС Азербайджана", - сообщает военное ведомство.

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.