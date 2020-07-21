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Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении двух беспилотников Армении
Министерство обороны Азербайджана заявило, что уничтожило два беспилотника ВС Армении. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T09:33
азербайджан
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азербайджан, армения, в мире

Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении двух беспилотников Армении

09:33 21.07.2020
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© Фото : Минобороны АзербайджанаОбломки тактического БПЛА, принадлежащего Армении и уничтоженного вооруженными силами Азербайджана
Обломки тактического БПЛА, принадлежащего Армении и уничтоженного вооруженными силами Азербайджана
© Фото : Минобороны Азербайджана
Обломки тактического БПЛА, принадлежащего Армении и уничтоженного вооруженными силами Азербайджана. Архивное фото
БАКУ, 21 июл – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило, что уничтожило два беспилотника ВС Армении.
"Двадцать первого июля подразделения вооруженных сил Армении, используя тактические беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в 00.30 (23.30 мск), предприняли попытку осуществить разведывательные полеты над позициями подразделений азербайджанской армии в направлении Агдамского района фронта, а в 08.45 (07.45 мск) утра над позициями в направлении Товузского района армяно-азербайджанской государственной границы. Оба БПЛА противника были немедленно обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО ВВС Азербайджана", - сообщает военное ведомство.
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Вчера, 19:23
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