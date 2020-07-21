https://ria.ru/20200721/1574628332.html
Новый банк развития БРИКС выделил Бразилии кредит для борьбы с COVID-19
Новый банк развития (НБР) БРИКС выделил Бразилии кредит на 1 миллиард долларов для ликвидации экономических последствий эпидемии COVID-19, следует из... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T09:29
2020-07-21T09:29
коронавирус covid-19
брикс
бразилия
в мире
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/92832/91/928329199_0:106:1976:1217_1400x0_80_0_0_1beb9024f34cb30da8b26e024a93d9ac.jpg
https://ria.ru/20200701/1573718738.html
https://ria.ru/20200720/1574619166.html
бразилия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/92832/91/928329199_0:106:1976:1217_1400x0_80_0_0_1beb9024f34cb30da8b26e024a93d9ac.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/92832/91/928329199_0:0:1642:1231_1400x0_80_0_0_fb9e6b9ca2b8b529e82900995b2ecf1d.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/92832/91/928329199_0:0:1232:1231_1400x0_80_0_0_1100d2f9acfb6201a49404b23113bc6e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, брикс, бразилия, в мире, экономика
ПЕКИН, 21 июл – РИА Новости.
Новый банк развития (НБР) БРИКС
выделил Бразилии
кредит на 1 миллиард долларов для ликвидации экономических последствий эпидемии COVID-19, следует из опубликованного пресс-релиза банка.
Бразилия занимает второе место в мире по числу как зараженных коронавирусом, так и жертв COVID-19. Согласно последним данным министерства здравоохранения Бразилии, в стране выявили 2 118 646 случаев заражения, скончались 80 120 пациентов с подтвержденным COVID-19.
Финансовые средства, предоставленные банком правительству Бразилии, будут направлены на финансовую помощь примерно 5 миллионам людей, которые оказались в тяжелой ситуации, в том числе самозанятым и безработным.
Отмечается, что кредит также поможет правительству Бразилии быть уверенным, что есть фискальная поддержка для борьбы с эпидемией, а также чтобы приоритет был отдан реализации инфраструктурных проектов, что помогло бы восстановлению экономики страны.
Это уже четвертая подобная кредитная программа, одобренная НБР. Ранее аналогичные кредиты для борьбы с последствиями пандемии COVID-19 были одобрены для Китая
, Индии
и Южной Африки.
Ранее директор программы ВОЗ
по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что Бразилия вышла на плато по COVID-19 и находится в середине вспышки. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,3 миллиона случаев заражения, свыше 600 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.