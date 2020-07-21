Новый банк развития БРИКС выделил Бразилии кредит для борьбы с COVID-19

ПЕКИН, 21 июл – РИА Новости. Новый банк развития (НБР) Новый банк развития (НБР) БРИКС выделил Бразилии кредит на 1 миллиард долларов для ликвидации экономических последствий эпидемии COVID-19, следует из опубликованного пресс-релиза банка.

Бразилия занимает второе место в мире по числу как зараженных коронавирусом, так и жертв COVID-19. Согласно последним данным министерства здравоохранения Бразилии, в стране выявили 2 118 646 случаев заражения, скончались 80 120 пациентов с подтвержденным COVID-19.

Финансовые средства, предоставленные банком правительству Бразилии, будут направлены на финансовую помощь примерно 5 миллионам людей, которые оказались в тяжелой ситуации, в том числе самозанятым и безработным.

Отмечается, что кредит также поможет правительству Бразилии быть уверенным, что есть фискальная поддержка для борьбы с эпидемией, а также чтобы приоритет был отдан реализации инфраструктурных проектов, что помогло бы восстановлению экономики страны.

Это уже четвертая подобная кредитная программа, одобренная НБР. Ранее аналогичные кредиты для борьбы с последствиями пандемии COVID-19 были одобрены для Китая Индии и Южной Африки.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что Бразилия вышла на плато по COVID-19 и находится в середине вспышки. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,3 миллиона случаев заражения, свыше 600 тысяч человек скончались.