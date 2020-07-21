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Врио главы Хабаровского края представили правительству региона
Представление врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева правительству и органам власти началось в Хабаровске, сообщили РИА Новости в правительстве... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T09:45
михаил дегтярев
хабаровск
хабаровский край
политика
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Да и жители не лдпр выбирали, они голосовали за человека
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Ждите новых обещаний. Первые 2 года будут видимость работы создавать, показывать что Москва не забыла о Хабаровске, а потом как всегда
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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михаил дегтярев, хабаровск, хабаровский край, политика

Врио главы Хабаровского края представили правительству региона

09:22 21.07.2020 (обновлено: 09:45 21.07.2020)
32364
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Михаил Дегтярев. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 21 июл - РИА Новости. Представление врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева правительству и органам власти началось в Хабаровске, сообщили РИА Новости в правительстве края.
В понедельник президент Владимир Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края. Дегтярев ответил, что готов. Путин снял Сергея Фургала с поста губернатора "в связи с утратой доверия", вместо него врио назначен Дегтярев.
Во вторник Дегтярев прилетел в Хабаровск.
"Его представление кабинету министров и представителям федеральных органов исполнительной власти региона проходит в здании правительства края, началось оно в 16.00 (9.00 мск)", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что на церемонии журналисты не присутствуют.
Вид на международный аэропорт Хабаровск-Новый
09:20
Аэропорт Хабаровска "заминировали" перед приездом нового врио губернатора
Ранее сообщалось, что нового врио главы края представит заместитель полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов.
Пресс-конференция Дегтярева, которая должна была состояться после представления, перенесена, о дате её проведения пресс-служба обещала уведомить.
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Михаил ДегтяревХабаровскХабаровский крайПолитика
Популярные комментарии
Да и жители не лдпр выбирали, они голосовали за человека
21 июля, 09:47
незнайка на луне
6140008
Ждите новых обещаний. Первые 2 года будут видимость работы создавать, показывать что Москва не забыла о Хабаровске, а потом как всегда
21 июля, 09:46
незнайка на луне
49400010
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