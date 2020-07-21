Врио главы Хабаровского края представили правительству региона

В понедельник президент Владимир Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края. Дегтярев ответил, что готов. Путин снял Сергея Фургала с поста губернатора "в связи с утратой доверия", вместо него врио назначен Дегтярев.

Во вторник Дегтярев прилетел в Хабаровск.

"Его представление кабинету министров и представителям федеральных органов исполнительной власти региона проходит в здании правительства края, началось оно в 16.00 (9.00 мск)", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на церемонии журналисты не присутствуют.

Ранее сообщалось, что нового врио главы края представит заместитель полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов.