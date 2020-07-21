https://ria.ru/20200721/1574627997.html
Врио главы Хабаровского края представили правительству региона
Представление врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева правительству и органам власти началось в Хабаровске, сообщили РИА Новости в правительстве... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T09:22
2020-07-21T09:45
михаил дегтярев
хабаровск
хабаровский край
политика
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незнайка на луне
Да и жители не лдпр выбирали, они голосовали за человека
73
незнайка на луне
Ждите новых обещаний. Первые 2 года будут видимость работы создавать, показывать что Москва не забыла о Хабаровске, а потом как всегда
63
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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михаил дегтярев, хабаровск, хабаровский край, политика
ХАБАРОВСК, 21 июл - РИА Новости.
Представление врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева
правительству и органам власти началось в Хабаровске
, сообщили РИА Новости в правительстве края.
В понедельник президент Владимир Путин
во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края. Дегтярев ответил, что готов. Путин снял Сергея Фургала
с поста губернатора "в связи с утратой доверия", вместо него врио назначен Дегтярев.
Во вторник Дегтярев прилетел в Хабаровск.
"Его представление кабинету министров и представителям федеральных органов исполнительной власти региона проходит в здании правительства края, началось оно в 16.00 (9.00 мск)", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что на церемонии журналисты не присутствуют.
Ранее сообщалось, что нового врио главы края представит заместитель полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов.
Пресс-конференция Дегтярева, которая должна была состояться после представления, перенесена, о дате её проведения пресс-служба обещала уведомить.