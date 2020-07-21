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Маас обсудит с главой МИД Британии, что делать с "влиянием России"
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что на встрече с британским министром иностранных дел Домиником Раабом обсудит, среди прочего, Иран, отношения с Китаем и... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T09:22
россия
доминик рааб
хайко маас
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, доминик рааб, хайко маас, мид германии, великобритания, германия, европа, в мире

Маас обсудит с главой МИД Британии, что делать с "влиянием России"

09:22 21.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Архивное фото
БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что на встрече с британским министром иностранных дел Домиником Раабом обсудит, среди прочего, Иран, отношения с Китаем и "влияние России в Европе".
"На переговорах с Домиником Раабом в среду речь будет идти о международных вопросах, по которым мы с Великобританией тесно сотрудничаем, как формат европейской тройки по Ирану, отношения с Китаем и о том, как обходиться с российским влиянием в Европе", - заявил Маас перед вылетом в Грецию, которую посетит до Великобритании.
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Маас отметил, что Великобритания является для Германии "в решающих вопросах международной безопасности партнером, от которого мы не можем отказаться". "В центральных стратегических вопросах и вопросах ценностей мы говорим на одном языке", - добавил Маас.
В Греции Маас намерен обсудить гуманитарную ситуацию в лагерях беженцев, он напомнил, что Германия готова принять детей, оказавшихся там без сопровождения родителей, и что Германия как председатель Совета ЕС выступает за реформу всей системы предоставления убежища в ЕС.
Кроме того, министр прокомментировал завершение саммита лидеров ЕС в Брюсселе, которые договорились по бюджету союза на семь лет и по фонду восстановления экономики объемом в 750 миллиардов евро. "Хотя разбег был длинным, в конце концов мы прыгнули дальше, чем от нас ждали. Европейский союз показал, что даже в сложнейшем в истории экономическом кризисе он в состоянии действовать решительно и солидарно. Это крепкий фундамент, чтобы помочь гражданам Европы хорошо пройти через этот кризис", - заявил Маас.
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РоссияДоминик РаабХайко МаасМИД ГерманииВеликобританияГерманияЕвропаВ мире
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