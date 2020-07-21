Маас обсудит с главой МИД Британии, что делать с "влиянием России"

В Греции Маас намерен обсудить гуманитарную ситуацию в лагерях беженцев, он напомнил, что Германия готова принять детей, оказавшихся там без сопровождения родителей, и что Германия как председатель Совета ЕС выступает за реформу всей системы предоставления убежища в ЕС.