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Роспотребнадзор рассказал о результатах анализа геномов коронавируса
Анализ геномов коронавируса показывает, что изменения вируса за время циркуляции на территории России незначительные, сообщается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T09:21
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Роспотребнадзор рассказал о результатах анализа геномов коронавируса

09:21 21.07.2020
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© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус
© Depositphotos / ralwel
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Анализ геномов коронавируса показывает, что изменения вируса за время циркуляции на территории России незначительные, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"На настоящий момент в Российской Федерации прочитаны полные геномы для 281 изолята нового коронавируса, которые были выделены в разные временные точки от начала выявления патогена на территории страны. Биоинформатический анализ полных геномов свидетельствует о том, что изменения вирусного генома за время циркуляции на территории Российской Федерации незначительны", - говорится в сообщении.
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Ежемесячно проводится чтение 150 геномов нового коронавируса и проводится углубленный генетический анализ, направленный на выявление возможного изменения вирусных свойств, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
"Изучение генетической изменчивости коронавируса обеспечивает оперативный мониторинг за патогеном и готовность к незамедлительному принятию необходимых мер при появлении более опасного варианта вируса", - отметили в ведомстве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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