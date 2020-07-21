Аэропорт Хабаровска "заминировали" перед приездом нового врио губернатора

ХАБАРОВСК, 21 июл – РИА Новости. Аэропорт Хабаровска был эвакуирован утром во вторник из-за ложного сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Ранее сообщалось, что новый врио губернатора края Михаил Дегтярев прибыл в Хабаровск в 11.42 (4.42 мск) рейсом авиакомпании "Россия".
"В 8.20 (1.20 мск) вторника поступил звонок от неизвестного о якобы заложенном взрывном устройстве в здании терминала внутренних авиалиний аэропорта Хабаровска. Пассажиров и персонал эвакуировали. Все проверили, ничего опасного не нашли. В 9.35 (2.35 мск) аэропорт вернулся к работе", - сообщил представитель аэропорта.
По его словам, из-за происшествия были задержаны на вылет рейсы в Москву, а также несколько рейсов по местным маршрутам.
Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, аэропорты, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу, но повлекли существенные финансовые потери. По данным ФСБ, "почтовые террористы" использовали уже пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании", однако волна пока не прекращается.