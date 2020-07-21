Аэропорт Хабаровска "заминировали" перед приездом нового врио губернатора

"В 8.20 (1.20 мск) вторника поступил звонок от неизвестного о якобы заложенном взрывном устройстве в здании терминала внутренних авиалиний аэропорта Хабаровска. Пассажиров и персонал эвакуировали. Все проверили, ничего опасного не нашли. В 9.35 (2.35 мск) аэропорт вернулся к работе", - сообщил представитель аэропорта.