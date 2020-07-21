В Новосибирской области выявили 102 новых случая коронавируса за сутки

НОВОСИБИРСК, 21 июл – РИА Новости. Сто два случая Сто два случая коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области , выздоровели 96 человек, скончались еще четверо, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

"По данным оперативного штаба на утро 21 июля в регионе выявлено 8288 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+102 за последние сутки), в том числе 491 ребенок. 6299 пациентов выздоровели (+96 за сутки)", - говорится в сообщении.

Власти сообщают, что скончались еще четыре пациента. Это мужчины в возрасте 65, 69, 80 и 86 лет. Всего в регионе зафиксированы уже 175 летальных случаев от COVID-19.

"В отделениях реанимации находится 81 человек. На ИВЛ – 19 пациентов", - сообщает штаб.

Госпитализирован 51 ребенок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1995. В больницы районов области госпитализированы 860 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 280 245 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 766 жителей региона, 29 650 человек сняты с меднаблюдения.