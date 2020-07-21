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Распространение нового коронавируса
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В Новосибирской области выявили 102 новых случая коронавируса за сутки
Сто два случая коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 96 человек, скончались еще четверо, сообщает во вторник региональный РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T09:17
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, новосибирск, новосибирская область

В Новосибирской области выявили 102 новых случая коронавируса за сутки

09:17 21.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 21 июл – РИА Новости. Сто два случая коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 96 человек, скончались еще четверо, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на утро 21 июля в регионе выявлено 8288 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+102 за последние сутки), в том числе 491 ребенок. 6299 пациентов выздоровели (+96 за сутки)", - говорится в сообщении.
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Власти сообщают, что скончались еще четыре пациента. Это мужчины в возрасте 65, 69, 80 и 86 лет. Всего в регионе зафиксированы уже 175 летальных случаев от COVID-19.
"В отделениях реанимации находится 81 человек. На ИВЛ – 19 пациентов", - сообщает штаб.
Госпитализирован 51 ребенок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1995. В больницы районов области госпитализированы 860 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Всего в Новосибирской области провели 280 245 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 766 жителей региона, 29 650 человек сняты с меднаблюдения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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