https://ria.ru/20200721/1574627664.html
AIIB выделил Грузии кредит для ликвидации последствий COVID-19
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB) одобрил Грузии кредит в 45 миллионов евро (около 50 миллионов долларов) для ликвидации социально-экономических РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T09:17
2020-07-21T09:17
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
грузия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, воз, грузия, в мире
ПЕКИН, 21 июл – РИА Новости.
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB) одобрил Грузии
кредит в 45 миллионов евро (около 50 миллионов долларов) для ликвидации социально-экономических последствий эпидемии COVID-19, говорится в пресс-релизе финансового института.
Выделенные денежные средства будут направлены на покрытие финансовых расходов, возникших вследствие эпидемии коронавирусной инфекции
COVID-19, которые могут подорвать экономические реформы, проводимые в настоящее время в Грузии.
"Кредит окажет экстренную финансовую поддержку правительству Грузии для более эффективного реагирования на пандемию", - заявил вице-президент AIIB Константин Лимитовский, слова которого приводятся в пресс-релизе.
По последним официальным данным, в Грузии в общей сложности выявлено 1039 случаев инфицирования COVID-19, 900 человек выздоровели, 15 – скончались.
В режиме карантина находятся 5687 человек, в стационарах под наблюдением врачей - 232 пациента. Граждан Грузии, прибывших из зарубежных стран для лечения - 41, среди них 38 военнослужащих.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.