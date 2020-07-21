AIIB выделил Грузии кредит для ликвидации последствий COVID-19

Проводник проверяет температуру у пассажиров на железнодорожном вокзале в Тбилиси. Архивное фото

Проводник проверяет температуру у пассажиров на железнодорожном вокзале в Тбилиси

ПЕКИН, 21 июл – РИА Новости. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB) одобрил Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB) одобрил Грузии кредит в 45 миллионов евро (около 50 миллионов долларов) для ликвидации социально-экономических последствий эпидемии COVID-19, говорится в пресс-релизе финансового института.

Выделенные денежные средства будут направлены на покрытие финансовых расходов, возникших вследствие эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19, которые могут подорвать экономические реформы, проводимые в настоящее время в Грузии.

"Кредит окажет экстренную финансовую поддержку правительству Грузии для более эффективного реагирования на пандемию", - заявил вице-президент AIIB Константин Лимитовский, слова которого приводятся в пресс-релизе.

По последним официальным данным, в Грузии в общей сложности выявлено 1039 случаев инфицирования COVID-19, 900 человек выздоровели, 15 – скончались.

В режиме карантина находятся 5687 человек, в стационарах под наблюдением врачей - 232 пациента. Граждан Грузии, прибывших из зарубежных стран для лечения - 41, среди них 38 военнослужащих.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.