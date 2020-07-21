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Польша получит около 160 миллиардов евро из фонда восстановления ЕС
Польша получит около 160 миллиардов евро из фонда восстановления ЕС, сообщил во вторник в Брюсселе премьер-министр Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T09:14
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матеуш моравецкий, брюссель, польша, венгрия, в мире

Польша получит около 160 миллиардов евро из фонда восстановления ЕС

09:14 21.07.2020
222
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Польша получит около 160 миллиардов евро из фонда восстановления ЕС, сообщил во вторник в Брюсселе премьер-министр Матеуш Моравецкий.
На саммите ЕС речь шла о фонде восстановления ЕС. Также на саммите обсуждался финансовый план ЕС на 2021-2027 годы.
"Польша получит около 125 миллиардов евро в виде прямых субсидий. Это сумма, которой никогда не было", - сказал Моравецкий, уточнив, что вместе с кредитами сумма, которую получит Польша, составит около 160 миллиардов евро.
Также он рассказал, что стороны "договорились о 600 миллионах евро для регионов, которые требуют больше средств на развитие инфраструктуры – менее богатых регионов".
Кроме того, по словам Моравецкого, во время переговоров удалось избежать привязки выделения средств бюджета ЕС к вопросам верховенства права. "Хороший надзор над средствами с точки зрения финансовой дисциплины и одновременно нет непосредственной связи так называемого верховенства права с бюджетными средствами, о которых идет речь", - сказал он.
"Более того, как мы договорились с юридическими службами, этот механизм, который должен быть выработан, будет одновременно подлежать проверке Европейского совета. Европейский совет - там четко написано - это единодушие. Без согласия Венгрии, без согласия Польши, без согласия Вышеградской группы здесь ничего не получится", - заключил польский премьер.
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