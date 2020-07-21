https://ria.ru/20200721/1574627609.html
Польша получит около 160 миллиардов евро из фонда восстановления ЕС
Польша получит около 160 миллиардов евро из фонда восстановления ЕС, сообщил во вторник в Брюсселе премьер-министр Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T09:14
2020-07-21T09:14
матеуш моравецкий
брюссель
польша
венгрия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151710/28/1517102807_0:0:2815:1584_1400x0_80_0_0_b99c331e04a7ac18bf17bd4cb55355b7.jpg
https://ria.ru/20200721/1574626362.html
брюссель
польша
венгрия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/151710/28/1517102807_0:0:2815:1584_1400x0_80_0_0_b99c331e04a7ac18bf17bd4cb55355b7.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/151710/28/1517102807_0:0:2559:1919_1400x0_80_0_0_612e59ed8d2d0597fad134a5e3b1dbbe.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/151710/28/1517102807_290:0:2209:1919_1400x0_80_0_0_d6e97cf7b15b1b1768d90e9a505cfa63.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
матеуш моравецкий, брюссель, польша, венгрия, в мире
БРЮССЕЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Польша
получит около 160 миллиардов евро из фонда восстановления ЕС, сообщил во вторник в Брюсселе
премьер-министр Матеуш Моравецкий
.
На саммите ЕС речь шла о фонде восстановления ЕС. Также на саммите обсуждался финансовый план ЕС на 2021-2027 годы.
"Польша получит около 125 миллиардов евро в виде прямых субсидий. Это сумма, которой никогда не было", - сказал Моравецкий, уточнив, что вместе с кредитами сумма, которую получит Польша, составит около 160 миллиардов евро.
Также он рассказал, что стороны "договорились о 600 миллионах евро для регионов, которые требуют больше средств на развитие инфраструктуры – менее богатых регионов".
Кроме того, по словам Моравецкого, во время переговоров удалось избежать привязки выделения средств бюджета ЕС к вопросам верховенства права. "Хороший надзор над средствами с точки зрения финансовой дисциплины и одновременно нет непосредственной связи так называемого верховенства права с бюджетными средствами, о которых идет речь", - сказал он.
"Более того, как мы договорились с юридическими службами, этот механизм, который должен быть выработан, будет одновременно подлежать проверке Европейского совета. Европейский совет - там четко написано - это единодушие. Без согласия Венгрии
, без согласия Польши, без согласия Вышеградской группы здесь ничего не получится", - заключил польский премьер.