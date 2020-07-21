БРЮССЕЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Польша получит около 160 миллиардов евро из фонда восстановления ЕС, сообщил во вторник в Брюсселе премьер-министр Матеуш Моравецкий

На саммите ЕС речь шла о фонде восстановления ЕС. Также на саммите обсуждался финансовый план ЕС на 2021-2027 годы.

"Польша получит около 125 миллиардов евро в виде прямых субсидий. Это сумма, которой никогда не было", - сказал Моравецкий, уточнив, что вместе с кредитами сумма, которую получит Польша, составит около 160 миллиардов евро.

Также он рассказал, что стороны "договорились о 600 миллионах евро для регионов, которые требуют больше средств на развитие инфраструктуры – менее богатых регионов".

Кроме того, по словам Моравецкого, во время переговоров удалось избежать привязки выделения средств бюджета ЕС к вопросам верховенства права. "Хороший надзор над средствами с точки зрения финансовой дисциплины и одновременно нет непосредственной связи так называемого верховенства права с бюджетными средствами, о которых идет речь", - сказал он.