https://ria.ru/20200721/1574627500.html
В Китае за сутки выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
Китай за минувшие сутки выявил 11 новых случаев коронавирусной инфекции и шесть бессимптомных носителей, из больниц выписали 18 пациентов, следует из сообщения... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T09:11
2020-07-21T09:11
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
хубэй
здоровье - общество
воз
тайвань
ухань
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564141868_0:95:3386:2000_1400x0_80_0_0_31a2db51cb2b318559dedb7504a1a257.jpg
хубэй
тайвань
ухань
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564141868_0:95:3386:2000_1400x0_80_0_0_31a2db51cb2b318559dedb7504a1a257.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564141868_541:0:3208:2000_1400x0_80_0_0_fc95b7497f0db22b4577d95e14cf220f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564141868_875:0:2875:2000_1400x0_80_0_0_5e014512f3a58a02d655739fedf4d319.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, хубэй, здоровье - общество, воз, тайвань, ухань, в мире
ПЕКИН, 21 июл - РИА Новости. Китай
за минувшие сутки выявил 11 новых случаев коронавирусной инфекции
и шесть бессимптомных носителей, из больниц выписали 18 пациентов, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что 8 из 11 случаев - локальные, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, остальные три - ввозные.
Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлены 83 693 случая коронавирусной инфекции, 78 817 человек выздоровели, 242 пациента с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев - 2015, выздоровели 1936 человек.
С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены 6 таких случаев, из них 1 - ввозной, остальные 5 – локальные, из карантина выпустили 10 человека, у которого тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 149 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
Отдельно в Гонконге
за все время эпидемии было выявлены 1958 случаев заражения (12 человек скончались, 1302 выздоровели), в Макао выявили 46 случаев (все пациенты уже выписаны), на Тайване
заразились 455 человек (семь скончались, 440 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань
в центральной части страны (провинция Хубэй
). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ
11 марта объявила пандемию коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.