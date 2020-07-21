В Китае за сутки выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлены 83 693 случая коронавирусной инфекции, 78 817 человек выздоровели, 242 пациента с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев - 2015, выздоровели 1936 человек.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены 6 таких случаев, из них 1 - ввозной, остальные 5 – локальные, из карантина выпустили 10 человека, у которого тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 149 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.