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Распространение нового коронавируса
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В Китае за сутки выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
Китай за минувшие сутки выявил 11 новых случаев коронавирусной инфекции и шесть бессимптомных носителей, из больниц выписали 18 пациентов, следует из сообщения... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T09:11
распространение нового коронавируса
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, хубэй, здоровье - общество, воз, тайвань, ухань, в мире

В Китае за сутки выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

09:11 21.07.2020
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкАвтомобиль медицинской помощи на улице Пекина
Автомобиль медицинской помощи на улице Пекина
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
Автомобиль медицинской помощи на улице Пекина. Архивное фото
ПЕКИН, 21 июл - РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил 11 новых случаев коронавирусной инфекции и шесть бессимптомных носителей, из больниц выписали 18 пациентов, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что 8 из 11 случаев - локальные, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, остальные три - ввозные.
Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлены 83 693 случая коронавирусной инфекции, 78 817 человек выздоровели, 242 пациента с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев - 2015, выздоровели 1936 человек.
С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены 6 таких случаев, из них 1 - ввозной, остальные 5 – локальные, из карантина выпустили 10 человека, у которого тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 149 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
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Отдельно в Гонконге за все время эпидемии было выявлены 1958 случаев заражения (12 человек скончались, 1302 выздоровели), в Макао выявили 46 случаев (все пациенты уже выписаны), на Тайване заразились 455 человек (семь скончались, 440 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыХубэйЗдоровье - ОбществоВОЗТайваньУханьВ мире
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