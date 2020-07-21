https://ria.ru/20200721/1574627461.html
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 117 пациентов с COVID-19
Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 639 человек, у 117 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач Светлана Краснова. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T09:09
2020-07-21T09:09
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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