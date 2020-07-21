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В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 117 пациентов с COVID-19
Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 639 человек, у 117 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач Светлана Краснова. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T09:09
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 117 пациентов с COVID-19

09:09 21.07.2020
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© Фото : 2 Инфекционная клиническая больница г. МосквыПЦР лаборатория и главный корпус Второй Инфекционной клиническая больницы г. Москвы
ПЦР лаборатория и главный корпус Второй Инфекционной клиническая больницы г. Москвы
© Фото : 2 Инфекционная клиническая больница г. Москвы
ПЦР лаборатория и главный корпус Второй Инфекционной клиническая больницы г. Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 639 человек, у 117 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач Светлана Краснова.
"В больнице 639 человек (в том числе 12 в реанимации), из них: 186 человек с подозрением на COVID/117 случаев подтверждено лабораторно, из них: 7/7 детей, 11/11 беременных, рожениц и родильниц, 3/3 человека в хирургическом отделении, 2/2 пациентов в реанимации (на ИВЛ один)", - написала Краснова в соцсети Facebook.
Она добавила, что в больницу поступили 66 человек, из них семь с коронавирусом. Выписаны 65 человек, из них 14 с выздоровлением по COVID.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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