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Эксперты спрогнозировали развитие отношений США и Кубы
Дипломатическим отношениям США и Кубы исполняется во вторник пять лет — их восстановил в 2015 году президент США Барак Обама. Тогда многим казалось, что... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T09:08
дональд трамп
барак обама
джо байден
куба
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
дональд трамп, барак обама, джо байден, куба, сша, в мире

Эксперты спрогнозировали развитие отношений США и Кубы

09:08 21.07.2020
240
© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаЗдание Капитолия, Гавана, Куба
Здание Капитолия, Гавана, Куба
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Здание Капитолия, Гавана, Куба. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости, Алексей Богдановский. Дипломатическим отношениям США и Кубы исполняется во вторник пять лет — их восстановил в 2015 году президент США Барак Обама. Тогда многим казалось, что Вашингтон и Гавана находятся на заре новой эры отношений. Однако пять лет спустя торговое эмбарго конгресса против Кубы продолжает действовать, а администрация Дональда Трампа отозвала большую часть мер, направленных на улучшение отношений — например, максимально ограничила авиарейсы на Кубу. Опрошенные РИА Новости эксперты в США считают, что при Трампе отношения США и Кубы уже не улучшатся, хотя это вполне возможно в случае избрания президентом демократа Джо Байдена.
"Не думаю, что возможно значительное улучшение отношений США и Кубы на втором сроке администрации Трампа. Президент Трамп обратил вспять многие из исполнительных указов Обамы и усилил риторику против кубинского правительства. Его политика, похоже, направлена преимущественно на обеспечение поддержки консервативного электората американцев кубинского происхождения во Флориде", - сказал РИА Новости Хорхе Дуани, директор Института изучения Кубы в Международном университете Флориды.
С ним согласна политолог Эрика де ла Гарса, основательница Инициативы по изучению Латинской Америки в Институте Бейкера (Университет Райса, Техас).
"Вторая администрация Трампа не улучшит отношений с Кубой. Президент Трамп показал, что ему глубоко безразлична внешняя политика в регионе и вообще публичная дипломатия, и потенциальный второй срок ничем отличаться не будет. Его политика против Кубы вышла из времен холодной войны и обслуживает интересы кубинцев в "Маленькой Гаване" во Флориде, а не кубинского народа на острове или коммерческие интересы США", - считает де ла Гарса.
Кубинец в районе Старая Гавана
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"Ситуация (в отношениях при Трампе - ред.) будет лишь ухудшаться, если не будет фундаментальных изменений режима в Гаване", - заявил, в свою очередь, заместитель директора Института изучения Кубы Себастиан Аркос.
Политолог Дуани напомнил, что Байден пообещал "во многом" вернуться к политике Обамы, отказаться от изоляции Кубы и поддержать снятие эмбарго на торговлю и поездки. "Однако Байден заявил, что будет поддерживать санкции против Кубы из-за поддержки правительства (Николаса - ред.) Мадуро в Венесуэле, он также настаивал на том, чтобы кубинцы "соблюдали обязательства, которые хотели взять на себя" во времена администрации Обамы", - напомнил Дуани.
По его словам, неясно, что именно сделает администрация Байдена для поддержания других заявленных целей политики в отношении Кубы, таких как продвижение демократии, и какие санкции сохранит с целью давления на Кубу по Венесуэле.
При этом замглавы Института исследования Кубы Себастиан Аркос считает, что в политике США назрел партийный раскол в отношении Кубы.
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"Республиканцы и демократы еще никогда не были так далеки друг от друга по вопросу о политике США в отношении Кубы... Можно предположить, что краткосрочное выживание кубинского режима зависит от предстоящих выборов в США", - сказал Аркос.
Эксперт по Латинской Америке Фернандо Капабланка, управляющий директор консалтинговой компании Whitecap Consulting Group LLC, обратил внимание на то, что гипотетической администрации Байдена придется иметь дело с оппозицией в сенате по вопросу об улучшении отношений. "Есть много влиятельных сенаторов, чьи взгляды, вероятно, возобладают даже при новой администрации", - считает Капабланка.
Политолог Эрика де ла Гарса напомнила, что у Байдена будет немало проблем и помимо Кубы.
"Байден может столкнуться с огромными вызовами внутри страны, которые потребуют его непосредственного внимания, а также и с необходимостью улучшить более важные отношения на международной арене, и Куба может оказаться далеко внизу списка", - считает де ла Гарса.
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Политолог Марк Джонс, глава направления латиноамериканских исследований в Университете Райса, назвал "практически предрешенным" возврат мер по сближению и более крепкие дипломатические отношения в случае избрания Байдена.
"У администрации Байдена есть потенциал пойти значительно дальше, чем зашла администрация Обамы, в завязывании более прочных и более гибких связей с Кубой, учитывая растущую силу прогрессивного крыла Демократической партии, которая не рассматривает коммунизм так негативно, как демократы из истеблишмента, не говоря уж о республиканцах", - считает Джонс.
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Дональд ТрампБарак ОбамаДжо БайденКубаСШАВ мире
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