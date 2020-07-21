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В Москве за сутки выписали 853 пациента после COVID-19
Еще 853 пациента вылечились от коронавируса в Москве, общее число превысило 171 тысячу человек, сообщила журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T09:15
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество

В Москве за сутки выписали 853 пациента после COVID-19

09:08 21.07.2020 (обновлено: 09:15 21.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач проверяет капельницу у пациента
Врач проверяет капельницу у пациента
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач проверяет капельницу у пациента. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Еще 853 пациента вылечились от коронавируса в Москве, общее число превысило 171 тысячу человек, сообщила журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 853 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 171 771", - сообщила вице-мэр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМоскваОбщество
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